Dalla politica italiana, proprio adesso che ci sarebbe molto bisogno, c’è da aspettarsi poco o niente. Il perché è semplice: sono tutti un po’ provvisori. Il più rumoroso di tutti, Matteo Salvini, è anche quello più in pericolo. Ha portato i suoi fuori dal governo nell’agosto scorso, immaginando di andare subito alle elezioni, ma sta ancora aspettando adesso. In realtà le elezioni non le vuole nessuno, tranne lui. Ha fretta perché vede che i suoi consensi stanno scendendo. Ma gli altri, proprio per questo, non hanno alcuna fretta.

Un altro che non vuole le elezioni è Matteo Renzi. Potrebbe finire che prende davvero quello che dicono i sondaggi, e allora sarebbe un guaio: si ritroverebbe con un paio di deputati o poco più, storia finita.

Ma anche il suo ex socio Zingaretti cerca di stare lontano dalle urne. Oggi si aggira stabilmente sopra il 20 per cento (di poco), ma le elezioni porrebbero essere una sorpresa, meglio evitare.

Forza Italia è in stato preagonico e nemmeno il Cavaliere può tirarla su. L’unica che sembra correre con il vento in poppa è la Meloni. E questo è abbastanza misterioso. Si tratta di un partito, ma senza idee e senza una classe dirigente (faticherebbero a mettere insieme tre ministri). Sta in piedi grazie all’attivismo della Meloni, ma non c’è altro. Probabilmente funziona il vecchio meccanismo qualunquista: fanno tutti schifo, questa non l’abbiamo ancora provata, vediamo. Peccato che fratelli d’Italia sia la formazione politica più sgangherata e più improvvisata, in passato sostengo fedele di Berlusconi.

Come si vede, un po’ tutti si trovano sull’orlo della catastrofe e a nessuno conviene andare alle elezioni. Quindi si andrà avanti così, con Conte e vivacchiando. In attesa di un miracolo.

Solo che i miracoli non ci sono più.

IL CAPOLINEA DELLA POLITICA Tutti hanno paura di andare alle elezioni, tranne Salvini (in caduta libera) e la Meloni (in ascesa). ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo