Io amico dei poteri forti? PER ME “POTERE” NON è MA VERBO ,IO VOGLIO POTER FARE LE COSE.

RENZI: Io amico dei poteri forti? Ce ne sono pochi, ci sono più pensieri deboli che poteri forti in Italia, ma è una idiozia. Io a Marchionne davo del lei ma lui creava posti di lavoro. Per me la parola ‘potere’ non è sostantivo, ma verbo, io voglio poter far le cose.

A proposito di poteri forti ! Non vi dice niente il nome giudice Basentini, magistrato a Potenza nonché cugino del ministro Speranza fu il magistrato che iniziò l’inchiesta Tempa Rossa sull’estrazione del petrolio in Basilicata, provocò le dimissioni del Ministro dell’Industria Guidi per poi finire nel nulla. Cera il governo Renzi e per conto di chi pensate abbia operato quell’attacco alla credibilità di quel governo?

Sempre loro i poteri forti, acquattati nell’ombra come i sorci che sono, pronti ad avvelenare i pozzi. Basentini che poi alla guida del DAP è stato coinvolto nelle scarcerazioni facili di mafiosi e camorristi.

