Molti di noi avranno da tempo capito che siamo trattati come esseri da allevamento, importanti solo in base al “potere d’acquisto”. Siamo solo dei portafogli che camminano, con la app di Berlusconi in mano, e da quando è partita questa “virulenta” campagna sui vaccini ci hanno abituati ad essere paragonati ai greggi. Ed effettivamente la maggioranza della massa vi calza bene.

Ma forse siamo andati oltre, ora ci considerano sciami di insetti. Già, perché con il plexiglas ci hanno fatto credere che sia noi che il virus viaggiamo e respiriamo solo in linea retta e rimbalziamo sul plexiglass come le mosche senza decidere di volarci sopra o dai lati come turbolenze portano pure a fare. Ma forse le turbolenze sono materia estranea ai virologhi laureati che con la loro consulenza governativa ci stanno torturando e terrorizzando tutti i giorni, come quelli dell’ISIS o degli squadroni delle SS non si sarebbero forse mai immaginati di fare.

E’ il futuro che riservano ai vostri figli, ingabbiati in scatole di plexiglass e pure con la mascherina, inscatolati come sardine… ma singole, a.. già pure alle sardine ci avevano abituati.

La mascherina, quella che impedisce di “droplare” in avanti, ma la mascherina fa sbuffare ai lati, sopra, sotto colpendo pertanto il nostro vicino di banco laterale e quello dietro. Questo se i banchi li mettono al fianco come in figura 1, altrimenti l’alternativa è la gabbia semi-integrale come in figura 4.

Ma cazzolina (no non è la ministra ma una imprecazione moderata), che quelli del PD ragionassero con la parte anale mi era già più che noto, non sapevo fossero passati a rovistarci pure nelle feci

