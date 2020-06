Se l’unico argomento per legittimare un leader è quello di essere amato dalla gente, allora si trasforma la democrazia in sondaggiocrazia.Matteo Renzi

Conte la situazione sta diventando veramente seria, risolveremo,interverremo,pagheremo,faremo di tutto,ma pondereremo se potremo fare qualcosa di buono…. e intanto la gente chiude, non arriva la cassa integrazione, ne contributi, ne finanziamenti, ecc. ecc. Certo chi come me ha la pensione sicura (per ora) può anche aspettare… oppure chi è nel pubblico con il posto sicuro, uguale… Chi è in politica, ancora meglio. Ma chi la giornata se la deve guadagnare giorno per giorno… con famiglia sulle spalle…

Per governare non servono presunzione o ostinazione. Serve una maggioranza e magari anche un accordo preliminare. In passato è accaduto a più di un leader di fare un passo indietro. Certamente non esistono i politici degli anni cinquanta che si scontravano nelle piazze con il dovuto rispetto. Ora la politica si fa nelle trasmissioni televisive dove in politici si scontrano come se fossero in una arena , questi non si definiscono avversari ma nemici a tutto danno del buon senso e portando i cittadini a non avere fiducia nella Politica.Siamo nell’era moderna dove la politica si confonde con l’interesse e il nepotismo è una regola condivisa.

Per governare non servono presunzione o ostinazione. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo