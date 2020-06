Piano Colao: 35 pagine, 120 proposte operative per 6 settori.

“Modello Genova”, asili nido, quote rosa tra le misure indicate nel documento che la task force ha consegnato a Giuseppe Conte. Prevista una presentazione pubblica. Ora gli esperti attendono dal premier indicazioni su cosa fare.

35 Pagine? Allora significa che questo piano ha solo i capitoli ma non il libro. Immagino che per ogni punto ci debba poi essere lo svolgimento.Cosa, come, quando e perlomeno un abbozzo del dispositivo atto a deliberare la decisione.Mi sembrano poche pagine solo per dirimere uno qualsiasi dei 120 punti, se è vero quanto scritto.

Non so quanti abbiano avuto a che fare, nella vita lavorativa, con consulenti, task forces ecc. … io ho lavorato con le principali società di consulenza mondiali: se il prodotto di Colao fosse veramente di 35 pagine per 120 proposte addirittura operative e nientepopodimenoche in 6 settori diversi, posso solo dire che sarebbe una carciofata solenne da buttare, visto che ci sarebbe giusto lo spazio per spiegare a sommi capi i 120 titoli!!!! e ancora più ridicolo che Mago Zurlì Conte, anche sulla base di questo “bigino” poco significativo e qualificabile si appresti, con un colpo di bacchetta magica, a sfornare in un paio di giorni (sic!!!) il vademecum per rinnovare completamente l’Italia e farla ripartire, eheheheh. In questo caso, mi vien da dire, meno male che c’è il PD e IV al governo, perchè se fosse per Conte e i 5stelle saremmo fritti.

Dunque, ricapitoliamo la situazione:

– 130 miliardi di euro di evasione fiscale;

– Corruzione diffusissima e legalità quasi inesistente;

– 5 milioni di poveri;

– 17 milioni di italiani a rischio povertà;

– Tasso di natalità più basso dell’intera Eurasia + soldi degli italiani sempre sotto al materasso e mai spesi = totale mancanza di fiducia dei cittadini italiani nello Stato e nel futuro;

– Niente welfare (piccolo sussidio di assistenzialismo istituito dal M5S. Da anni malessere sociale molto diffuso (basti vedere anche come la gente parla per strada: io sento sempre di più bestemmie, parolacce, etc.);

– Alta tecnologia e settore ICT in declino dal 1993 e completamente fermo dal 2007, laddove TUTTI gli altri paesi europei vanno guadagnando tanti miliardi in più ogni anno dalle relative esportazioni;

– Un sistema politico fatto tutto di destre, senza alcun centro o sinistra;

– Agricoltura in declino dal 1991, con oltre 40.000 km2 di terre agricole perse (quasi un terzo del totale) e produzione cerealicola crollata negli ultimi 20 anni……e questo COLAO con cosa se ne esce? “Modello Genova”??? Quote rosa??? Ancora più turismo (ovviamente low-cost, sia mai)???

Ma roba da P-A-Z-Z-I! E una ministra è attualmente impegnatissima su tutti i fronti media: tv, giornali e social per parlare di quello che NON vuole fare… ovvero attuare il Piano Shock di Italia Viva. Ti pare poco?… E… a proposito… questo piano è di 120 miliardi contabilizzati di opere approvate ma bloccate dalla burocrazia.

MA I MALIGNI SOSTENGONO CHE : Colao è un consulente finanziario, cresciuto nelle banche e finito alla telefonia. E stato proposto o addirittura imposto a Conte da Renzi per mettergli i bastoni fra le ruote, non certo per aiutare, e direi che ha fatto bene il suo mestiere. Questo dossier è praticamente una provocazione: avessi commissionato io uno studio e mi portassero una roba con 120 cose diverse buttate lì prenderei tutti a calci. Conte non può farlo pubblicamente, se no tutti a dire che e troppo autoritario (quelli che volevano i pieni poteri e l’uomo forte e Draghi), e dovrà farlo con garbo, senza smuovere troppo le acque, concedendo qualcosa. Ormai ha capito come funziona e scommetto che non cadrà nella trappola.INSOMMA LE COLPE CADONO SEMPRE SU RENZI. ATTENDIAMO SVILUPPI.

