Renzi: ‘Io accusato di cercare il potere, per me il potere è il potere di cambiare le cose’

Non ho più il consenso di prima, ma in un paese normale si giudicano le idee. Era giusto o no riaprire il Paese dopo il lock down? il jobs act ha prodotto o no più posti di lavoro? I sondaggi ti dicono quanto sei simpatico, i dati Istat ti dicono quanto sei capace.Matteo Renzi

Matteo Renzi è il primo ospite di Massimo Giletti nella puntata di “Non è l’Arena” di domenica 7 giugno: “Zingaretti sulla grandi opere dà risposte grilline. Il voto di fiducia a Bonafede? Mi è costato moltissimo. Pagina vergognosa per i gistizialisti del M5S. Il Mes? Lo accetteremo, lasciamo Salvini e Meloni gridare alla luna”.

Massimo Giletti celebra la centesima puntata di “Non è l’Arena” omaggiando l’editore Cairo: “Siamo ancora qua e pensare che dissero che avremmo chiuso dopo poco. Ringrazio Cairo che mi permette di fare una tv libera e la difende”. Poi dà il via a una lunga intervista a Matteo Renzi, fondatore di Italia Viva e autore del libro “La mossa del cavallo”. Renzi parte da un suo cavallo di battaglia: il potere. “Quando scrivi un libro ti metti a nudo e ti rendi conto che spesso le persone hanno un’immagine di te che è completamente diversa. Sono accusato di cercare il potere, ma per me non è un sostantivo, ma un verbo: poter fare e poter cambiare. Se mi dà fastidio che dicano che sono vicino ai poteri forti? In Italia ci sono pensieri deboli più che poteri forti. E sì, mi dà fastidio perché è un’idiozia. Io rivendico di aver cercato di creare posti di lavoro. Mi interessano quelli, se per questo mi considerano amico di Marchionne pazienza, gli davo del lei. Se creare lavoro significa che sono amico dei poteri forti, allora dico sì”. Il giornalista gli fa notare che la forza dell’Italia sono le PMI non aiutate dal governo e Renzi confessa: “A parole sono state dette cose giuste, poi però la Cassa integrazione non è arrivata, l’accesso al credito è complicato. Intendiamoci è un caos in tutto il mondo, qui dobbiamo dare liquidità alle piccole e medie imprese e l’Italia ripartirà. Questa è la mossa del cavallo. Bisogna dare un salvagente e per ora si è fatto così, così. Buone le parole e le idee, non tanto il risultato. La ripresa arriverà. Dopo la peste del 1348 c’è stato il Decamerone e lo straordinario Rinascimento. In tutte le stagioni dell’uomo dopo una grave crisi c’è stata una rifioritura. In Italia dobbiamo liberare le PMI. Blocchiamo per due mesi la burocrazia, facciamo lavorare tutti i cantieri, i piccoli fornitori, l’indotto”.

Renzi: ‘Io accusato di cercare il potere, per me il potere è il potere di cambiare le cose’ ultima modifica: da

