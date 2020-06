Noi abbiamo delle proposte concrete: sulle aziende, sul fisco, sulla giustizia, sull’Europa, sulla politica internazionale. E soprattutto noi abbiamo una visione da offrire, non solo singole ricette.Matteo Renzi

Ora che Renzi pare avere ingabbiato Conte mantenendolo al governo in cambio dell’ attuazione delle sue riforme Bettini che ha mangiato la foglia comincia a dire che Conte e’ inadeguato. Io aspetto il 15 del mese corrente per capire se e a chi andrà la presidenza della commissione giustizia. Se andrà a

qualcuno di Italia Viva, Lucia Annibali che chiamerebbe l’Avv. Caiazza vuol dire che le cose stanno andando come devono andare e Bonafede e’ stato esautorato. Poi ci provi il PD a farlo cadere questo governo.

Si deve essere aperto uno spazio morale che prima non c’era, come aveva detto Bettini qualche giorno fa, per criticare il governo Conte, a nostra insaputa. C’e’ stato forse lo spostamento dell’asse terrestre?

Oppure e’ successo che Conte dopo che Renzi lo ha messo alle strette col caso Bonafede ha preso l’impegno di realizzare alcune proposte di Italia Viva sulla riforma della giustizia, sul Piano Shok da 120 miliardi e relativa semplificazione sul modello ponte di Genova, EXPO e Pompei come chiedeva Renzi?

E questo il PD(S) di Zingaretti-Bettini-D’Alema non lo puo’ permettere. E cominciano le fibrillazioni e cominciano gli ammiccamenti a Berlusconi e cominciano i contatti con Gianni Letta.

Ricordiamoci che il primo attacco al governo Renzi che veleggiava forte del consenso del 40% avvenne in occasione della elezione del Presidente della Repubblica. Fu D’Alema che prese l’ iniziativa di contattare Berlusconi proponendogli la candidatura di Amato alla Presidenza della Repubblica. Nome gradito a Berlusconi perché intenzionato a concedere la grazia al Caimano. Poi la telefonata a Renzi con la comunicazione che era tutto stabilito. La reazione di Renzi che propose invece il nome di Mattarella, un galantuomo, e fece votare provoco’ la rottura con Berlusconi sulla riforma delle camere già firmata da Forza Italia e porto’ alla sconfitta del Referendum del 2016. A futura memoria.

Si deve essere aperto uno spazio morale che prima non c’era, come aveva detto Bettini qualche giorno fa, per criticare il governo Conte, a nostra insaputa. C’e’ stato forse lo spostamento dell’asse terrestre? ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo