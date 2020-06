Ascani (Pd): “Il piano Colao? Tecnici utili, ma poi sceglie la politica. Aprire fase nuova, nessuna divisione nel governo”

La viceministra all’Istruzione e vicepresidente dem: “Evitare la tentazione dei fondi a pioggia, dobbiamo avere chiaro il modello da costruire”. E sulla ripartenza della scuola a settembre: “Il dibattito su visiere e plexiglass non mi appassiona. Applichiamo il distanziamento sulle aule che abbiamo partendo dalle risorse”

“Tecnici utili ma poi decide la politica”. Sarebbe giusto ma con questi e precedenti politici perdo ogni speranza. Mi basta ricordare i vari governi che hanno chiesto a Cottarelli di fare piani di risparmio. Tutti eccellenti, nessuno attuato, e Cottarelli è sempre sorridente in Tv… che mi basta vederlo per non credere alle decisioni politiche..

Certo, è la politica che decide perchè ogni scelta dipende dalla visione “politica” che si ha. Ma qui c’è un piano di lavoro che prescinde in gran parte dalle scelte ideologiche. Ma non dalla capacità di “decidere”. Mi pare che questo Governo abbia forti difficoltà per la diversa “visione politica” fra chi vuole la Crescita e chi vuole la Decrescita (e questo è già un bel problema). Figuriamoci quindi “decidere o non decidere”. Poi il “piano Colao” può anche essere corretto, applicato inparte, ecc. perchè non è mica un Vangelo! Ma servono anche capacità che forse un bel rimpasto con la sostituzione dei “Ministri per caso” con altri più competenti e capaci di decidere potrebbe aiutare. Anzi, essere decisivo!

In ITALIA è tutto meraviglioso. Due mesi fa, dopo molte insistenze da parte di una parte politica osteggiata (IV) da tutti, il governo decide che è il caso di elaborare un piano per la ripartenza. Decide però che non è il caso che se ne occupino loro stessi, che ci governano, e nominano un’ennesima commissione. La commissione lavora e in due mesi consegna il piano. A questo punto il governo riceve il piano, e decide di istituire degli stati generali per concepire un piano per la ripartenza, con persone diverse da quelle nominate ad Aprile, e si capisce già che il piano di Colao resterà lettera morta. E così via, e così via, a prender tempo.Le commissioni, i comitati, le riunioni. Quel che la politica italiana ha fatto per anni. E i pochi che invece han provato a far qualcosa in un angolo. Ma così vuole il “popolo” e così sarà.

E vai con l’apertura della fase nuova…..come il cambio di passo, come il salto di qualità…. I nostri i maginifici politici, promettitori e annunciatori SERIALI di magnifiche sorti e progressive, confidano sui media megafono passaveline (dal TG1 in giù) pronti e proni ogni giorno, OGNI SANTISSIMO GIORNO, scodinzolanti come cagnolini a raccogliere ogni patatina fritta governativa senza chiedere come, quando, con quali risorse, ricavate come, da restituire quando, come, e senza ovviamente chiedere conto del’osso di ieri e della polpettina dell’altro ieri …..e confidano forse anche sulla scarsa memoria italica, sullo scurdammoce o passato, anche fosse ieri o l’altro ieri, tanto basta la salute….(oddio…..pure quella…)

I tecnici sono utili solo se dicono quello che vogliono sentirsi dire i politici, o quando offrono soluzioni “facili e vantaggiose”… se dicono la verità e mettono il decisore politico di fronte a scelte impopolari vengono prontamente disconosciuti… non so se vi ricordate che fine ha fatto il piano proposto da Cottarelli. Succederà che la prossima volta i tecnici non si metteranno neanche a studiarci più di tanto, prenderanno qualcosa dal Piano Colao un pò da quello Cottarelli e ….dalla mattina alla sera avremo un nuovo piano per lo sviluppo che nessuno seguirà!!! I nostri problemi sono da psichiatra, da stregone di turno… non da poter essere risolti in maniera scientifica! Le situazioni, i contesti , possono cambiare…non certamente noi!!!

Da una che è vicepresidente dem e viceministro dell'Istruzione mi aspetterei qualcosa di più concreto. Dire che bisogna aprire una fase nuova è di una banalità e fumosità desolante. Qualche ideuzza il PD ce l'ha?

