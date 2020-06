Lega e 5S. Tornano ad annusarsi

Serpeggia un fattor comune tra parti dei movimenti della Lega e dei 5S. Esso è costituito dall’accoppiata ignoranza&intolleranza. Ignoranza verso tutto ciò che sa di scienza e competenze; intolleranza verso le istituzioni, l’assetto democratico del Paese e conseguente predilezione per l’uomo forte.

E, allora, è tutto un fiorire di fantasiose allucinazioni che hanno radici nella totale incomprensione dei problemi che attanagliano la società moderna. Si va

dalla denuncia che qualcuno voglia sterilizzare in massa le popolazioni del mondo alla macchinazione di poteri che vorrebbero assoggettare il mondo;

dal negazionismo più sfacciato che trova serbatoio nel complottismo no-vax

alla richiesta della sospensione della emergenza Covid-19;

dalla negazione che le migliaia di morti non sia addebitabili al coronavirus

alle offese verso il Papa reo di dare spazio a Cesare e sottomettere Cristo;

dall’accusa a Bill Gayes di aver ordito una trama mondiale per diffondere il virus e ora vendere al pianeta il vaccino;

alla denuncia che tutto ciò che oggi viene deciso dai governi di qualsiasi colore sia solo il coltello finito nelle mani delle élite per arrivare ad un potere assoluto e totalitario.

A questi, che la fantasia funerea non manca, si affiancano cattolici integralisti, pagani che inneggiano a bibbia e spada, neo-marxisti con scappellamento a destra come il filosofo Fusaro, frustrati della politica, frustrati della comunicazione. Un impasto che, se non contrastato a dovere, può diventare una Bomba Sociale.

