Silvia Curione magistrata che ha fatto arrestare il capo della Procura di Taranto

Silvia Curione è la magistrata che ha fatto arrestare il capo della Procura di Taranto (ora ai domiciliari). Lo ha fatto rischiando tutto e mettendosi contro i poteri forti, quelli veri.

Da sola ha scardinato un sistema di potere basato su intimidazione, corruzione e patriarcato.

È stata lei la prima e unica a denunciare, in un clima di paura e omertà, l’attuale procuratore capo di Taranto Carlo Maria Capristo che, insieme ad altri, le aveva fatto pressioni di ogni genere – anche a sfondo sessuale – per indurre lei, Sostituta Procuratrice, a perseguire in sede penale una persona senza che esistessero i presupposti.