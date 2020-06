UNA ROSA SUL LETAMAIO Bellissimo lavoro della commissione Colao. Adesso, purtroppo, tocca ai politici.

La rosa sul letamaio. Non entro qui nel merito delle proposte della commissione Colao. Mi limito a alcune considerazioni laterali. Spesso si è accusato il governo Conte di non avere un programma per la ripresa. Per trovarlo, ha dovuto rivolgersi, come dire?, al privato. Vittorio Colao ha una carriera tutta privata, è un manager. È il signore che, fra le altre cose, ha introdotto la telefonia cellulare in Italia, con Vodafone, diventandone poi amministratore europeo. È un uomo simpatico, un bresciano, che non se la tira e che va subito al sodo.

Naturalmente, in molti hanno già cominciato a dire che delle proposte Colao non se ne farà nulla.

E la cosa mi ricorda un’esperienza quasi analoga di anni fa, quella di Giorgio Ruffolo, capo della programmazione in Italia, scelto e nominato da Antonio Giolitti. Fanfani definì subito il lavoro di Ruffolo come “il libro dei sogni”.

Eugenio Scalfari, che di Ruffolo era amico (si erano conosciuti nella Banca nazionale del lavoro, dove erano stati colleghi) usò invece un’espressione più poetica: una rosa sul letamaio, appunto. Dove la rosa era il lavoro di Ruffolo, e il letamaio la politica italiana.

Anche Ruffolo, in un certo senso, veniva dal privato: e cioè dall’Eni. Quello era un Eni formalmente controllato dallo Stato, ma di fatto una sorta di repubblica indipendente. Anzi, probabilmente era l’Eni che controllava lo Stato.

E qui mi va di ricordare l’episodio di Egidio Egidi, alto dirigente Eni. Una volta i suoi uomini in Egitto vengono bloccati da ribelli locali. Egidi carica due aerei di mercenari portoghesi, che sulle divise portano le insegne dell’Eni, il famoso cane a sei zampe scelto da Mattei. Atterano vicino ai rivoltosi, che si danno subito alla fuga, e ripartono tutti per l’Italia.

Naturalmente delle idee di Ruffolo non se ne fece nulla. E la stessa sorte è possibile che capiti anche al lavoro di Colao e dei suoi amici. Inquieta scoprire che l’unica a non firmare il documento Colao è stata un’economista non nota alle cronache, ma venerata all’interno dei 5 stelle (monopattini, biciclette, anti-industria).

La conclusione alla quale si arriva è semplice e demoralizzante. Quando la politica si rivolge al privato, trova competenze di classe internazionale e spesso non deve nemmeno spendere soldi (Colao e la sua commissione hanno lavorato gratis).

Ma, alla fine, è la politica che deve decidere. È stato lo stesso Colao, nel consegnare il suo lavoro, a dire: “Adesso tocca ai politici, noi abbiamo finito”. E è tornato a Londra. Perfetto civil servant.

Ma, forse, come diceva Scalfari, una rosa sul letamaio.

