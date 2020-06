Va bene fare gli “Stati generali”, ma il governo deve essere in grado di offrire «una visione» perché i prossimi mesi saranno «molto difficili» e «non ci si può permettere di seminare illusioni». Teresa Bellanova è la capo-delegazione di Italia Viva al governo e probabilmente già oggi dovrà di nuovo sedersi al tavolo con Giuseppe Conte e gli altri capi-delegazione per preparare l’incontro con le parti sociali.

Ministra, cosa succede al governo? Il premier ha fatto troppo da solo sugli Stati generali?

«Non mi appassiona questa ricostruzione delle cose. Mi interessa la sostanza. Una maggioranza capace di delineare una sintesi unitaria e avanzata per una proposta che abbia il respiro giusto. Nel Paese si è creata una aspettativa enorme. Non può andare delusa».

Il Pd dice che non si può scrivere un piano strategico in tre giorni.

«Dico di più. Gli “Stati generali” non saranno la conclusione di un percorso ma l’avvio. Consapevoli che il tempo a disposizione è poco e che sono necessari tempi rapidi. Il Paese ha bisogno di una prospettiva».

Basta solo annunci, il Governo reggerà se fa bene: Bellanova ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo