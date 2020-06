Pensavo fosse un piano, invece era un calesse.

Sul piano Colao va subito in scena il teatro dell’assurdo: chi lo ha voluto lo rinnega, chi non lo voleva lo loda. È tutto, meravigliosamente italiano, questo viaggio che riporta sempre al punto di partenza.

Destra e Sinistra oggi, Guelfi e Ghibellini ieri …ma saranno davvero antitetici? O è tutta una finzione………perché sono almeno trent’anni che gira così e non se ne esce………siamo fermi….ma la fisica insegna che a un certo punto l’immobilismo fa tornare indietro…….sempre più indietro…poi vai in quei Paesi che fino a ieri erano considerati più poveri di noi: Portogallo, Polonia, Paesi Baltici e tocchi con mano l’aria del progresso! Poi guardi Roma e ….ti viene da piangere! i migranti, la scuola, la cassa integrazione, i decreti che sembrano un labirinto, le semplificazioni che si complicano, eccetera eccetera. È tutto meravigliosamente italiano questo viaggio che riporta sempre al punto di partenza. ” Dicendo ciò ho messo a nudo il valore dei nostri governanti, che stanno solo tirando a campare, mentre il popolo e’ in sofferenza!! Non solo tirano a campare, ci governano con il peggiore degli escamotage: ”la paura” dei migranti, della destra, della pandemia, della crisi economica. Ricordo un monologo di Joele Dix sulle targhette dei treni, mentre all’estero è scritto ”è vietato” sporgesi dal finestrino, in italia si usa la dizione ”è pericoloso”. Ma a noi è dal 1922 che piace cosi’.

Prima il Piano Quinquennale, poi gli Stati Generali, infine dopo tante chiacchiere inconcludenti e mille conflitti dentro il quadripartito, il governuccio partorirà la manovra topolino, che farà il solletico alla recessione galoppante.E’ la sigla di chiusura di quest’esecutivo d’avanspettacolo.

Majorettes e saltimbanchi, giornalai e bigliettai che benedicono le mascherine che coprono una faccia improponibile.

ultima modifica: da

