OSSESSIONI RENZIFOBICHE

Hai perso e quindi te ne devi andare.

Hai vinto e quindi te ne devi andare.

Hai rivinto e quindi te ne devi andare.

Esci dal partito e quindi non ti devi scindere.

Resti nel partito e quindi ti devi scindere.

Quindi ti devi fare il partito personale.

Quindi non ti devi fare il partito personale.

Quindi devi parlare.

Quindi non devi parlare.

Quindi non devi appoggiare la candidatura.

Quindi devi appoggiare la candidatura.

Quindi questa è una gabbia di matti.

CARI RENZIFOBICI :Purtroppo in questo mondo domina la mediocrità,se guardi i capi partito,à parte il furbo berlusca, cè propio da piangere,come per tanti conduttori di programmi politici,che non lasciano rispondere sugli argomenti,tutto di fretta.

RENZI! Rimane uno dei pochi politici che ha una visione del Paese e che ha dimostrato di saper governare ( basta confrontare tutti gli indicatori economici e non del suo governo). I sondaggi? Sono bassi, ma vedremo i voti, visto che Italia Viva si presenta in 6 regioni. In ogni caso gli Italiani hanno dato il 33 per cento dei voti ai grullini, oggi i sondaggi premiano Salvini e perfino Hitler venne eletto con il 33 per cento? Ed allora? Il voto misura più o meno consenso, popolarità e spesso è frutto di demagogia o di circostanze, in ogni caso non risolve i problemi, anzi spesso ( come negli esempi citati) li aggrava. È già stato scritto: “le idee valgono per ciò che costano, non per ciò che rendono”

