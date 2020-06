Quale Paese vogliamo costruire?Quali infrastrutture vogliamo sbloccare?

Sono domande a cui è urgente rispondere se vogliamo ridare slancio all’Italia

Matteo Renzi

Matteo Renzi ha un grande pregio: dove altri vedono temporali lui riesce a vedere l’arcobaleno.

E fa bene serve ottimismo determinazione e azione! MA! Molto dipende da come saranno usati i fondi europei. E poi! Riforme, uno snellimento della burocrazia e lavoro tanto lavoro! Unico con visione strategica !!!! Renzi è l unico statista che ha le idee chiare per far ripartire l Italia, gli altri fanno solo chiacchiere senza costrutto. Quelli che criticano Matteo sono i soliti troll grillofascilegaioli. Gente che parla senza sapere di cosa parla. E tempo di metterci passione onestà e senso di responsabilità da parte di tutti! Ma i politici devono metterci la faccia e senza bandiere. Perché altrimenti finisce male per tutti!

Renzi è l unico statista che ha le idee chiare per far ripartire l Italia, gli altri fanno solo chiacchiere senza costrutto ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo