Siamo in ITALIA! Chi avrebbe mai potuto solo immaginarlo!

I furbetti della cassa integrazione.

L’Inps ha scovato 2.143 aziende sospette di frode in soli due mesi. Assieme a queste migliaia di assunzioni retrodatate per far risultare parenti e affini come lavoratori.

Ma va, non lo avrei mai creduto possibile. Ma che forse in Italia ci sono un mucchio di furbetti del cartellino, un mucchio di furbetti delle tasse, un mucchio di furbetti del reddito di nullafacenza? Ma no, non ci posso credere! E gli italiani onesti di cui tanto si parla dove si sono nascosti????e mi pareva strano che ci fossero centinaio di miliaia di detentori di requisiti per ottenere tutti i sussidi possibili! Poi il bonus baby sitter è uno scandalo nello scandalo, cioè lo stato finanzia il lavoro nero? da sempre la bay sitter è un’amica di famiglia, una vicina di casa, scambi di favori tra mamme oggi lo guardo io pupo domani te, una studentessa che arrotonda e così via ,oppure potremmo credere che le famiglie si rivolgano al centro ove son presenti i curricula delle pluri laureate, pluri lingue, specializzate, con partiva IVA, che si offrono al mercato dei super ricchi o principi? e tutto questo perché i campi scuola sono chiusi perché i bambini messi insieme fanno focolaio, ma allora perché hanno fatto fuori i nonni, in tutti i sensi, che sono stati in quarantena tre mesi quindi sani e i pupi pure quindi sani?

Non c’è fine agli imbroglioni…. Comunque oltre a questi poveri cristi, andiamo anche a verificare nelle grandi aziende che fino allo scorso anno, si sono divise utili da capogiro ed ora mettono i dipendenti in cassa integrazione. Tanto paghiamo noi!!!!! e poi all’interno continuano con la loro politica clientelare, doni e cotillons ai soliti amici degli amici. Ma non si vergognano?, e l’INPS FACCIA ACCERTAMENTI.

L’appetito vien mangiando, ma qualcuno rischia una brutta indigestione. Perché tra le migliaia di aziende che hanno chiesto la cassa integrazione Covid – quella messa in piedi dal Governo con il decreto Cura Italia di marzo – ce ne sono centinaia che ne hanno fatto richiesta pur non avendone diritto né tanto meno bisogno. Insomma richieste fittizie, che rischiano di configurarsi come altrettante truffe ai danni dell’Inps, il cervellone che gestisce le domande. In un’ultima istanza come una frode nei confronti degli italiani perché la cassa integrazione è pagata con i soldi pubblici. Secondo i dati di cui si è a conoscenza, la Direzione anti frode e gli ispettori dell’Istituto di previdenza ne hanno scovato 2.143. In soli due mesi, aprile e maggio. Un numero enorme se si considera che sono poco meno di tutte quelle segnalate nel 2019, pari a circa 2.300. Insieme a migliaia di assunzioni retrodatate per far figurare parenti e affini come lavoratori dell’azienda e quindi beneficiari della cassa integrazione.

E allora hanno ragione quelli che comandano in Europa.Purtroppo sono le pene leggere o inesistenti a creare questi mostri.Ma oltre alle pene leggere, ai tempi infiniti per applicarle, mettiamoci anche la mentalità del nostro popolo che apprezza i furbi e non si indigna ma risolve il tutto con una battuta e un sorrisino !!! certo….sarebbe inaccettabile fare di tutta un erba un fascio. Si potrebbe pero cominciare a disporre il sequestro preventivo dei beni intestati a quegli imprenditori accusati di aver truffato lo Stato. E poi, una volta accertata la truffa, sbatterli in galera (in galera…non ai domiciliari) per 10 anni.

Gli stessi 10 anni da dare a coloro riconosciuti colpevoli di evadere le tasse…..pagare tangenti….inquinare l’ambiente…..e allora hanno ragione quelli che comandano in Europa.Purtroppo sono le pene leggere o inesistenti a creare questi mostri

Che ne dite???

Il pres confindustria Bonomi si é detto scandalizzato da queste insinuazioni,Tridico, presidente dell’INPS, ha solo detto la verità ed è inutile che Bonomi di Confindustria faccia tanto il suscettibile. Privatizzare i profitti e socializzare le perdite è il sogno di tutte le imprese (banche docet), forse ha parlato troppo presto e con la convinzione di una morale superiore che non esiste, i furbi, gli scrocconi si annidano anche tra gli industriali, se non vuole mangiarsi tutta la credibilità dopo nemmeno 2 mesi intervenga velocemente e la smetta di puntare il dito contro le altre componenti del paese. Ma! Adesso partirà l’indignazione , durerà due tre giorni, e poi riprenderemo a prendercela solo con i politici, fino a che non capiremo che senza un cambio culturale che parta dalle piccole cose, non cambierà mai niente. E la figura di Salvini ieri sera è emblematica, lui prende tanti voti perché è il classico italiano medio, nel senso deteriore del termine.Il nostro è soprattutto un problema culturale. Ci piace inveire contro il “governo ladro” e poi rubiamo per primi.Per quanto riguarda Salvini ieri sera, dopo un po’ che parlava ho cambiato canale. Semplicemente insopportabile.E’ così esplicito nel parlare che si capisce al volo che voti rincorre. Non serve neppure ascoltarlo perché ripete sempre le stesse cose, come un mantra.

Siamo in ITALIA! Chi avrebbe mai potuto solo immaginarlo!

