COME IERI, nel 1984, ci lasciava Enrico #Berlinguer.Tutti dovrebbero imparare da Lui.Oggi ci vorrebbe un Uomo come lui in Italia

“IERI, nel 1984, ci lasciava Enrico #Berlinguer. Al di là di come la si pensi, rappresenta uno degli ultimi leader capaci di scaldare i cuori che il nostro Paese abbia conosciuto. Stamattina il nostro primo pensiero va a lui e alla politica vera, fatta con passione e responsabilità.”

Sarà SEMPRE impresso nella mia memoria.Uomo straordinario e con una visione del futuro. Un vero leader.È stato un grande, insieme a Moro, poi il nulla. Grande politico italiano! Morto BERLINGUER FINITA LA VERA SINISTRA!!!! PERSONA ONESTA E INTELLIGENTE RISPETTOSO CON TUTTI VICINO AL POPOLO OPERAIO sarai sempre nei nostri cuori. Un grande della sinistra riformista progressista non a caso fece lo strappo con la Russa e il compromesso storico un GRANDE politico.ORA! Si starà rivoltando nella tomba a vedere che fine ha FATTO il partito da lui costruito ,con questi poltronisti che oggi lo compongono.Aggiungo altra cosa che mi fa rabbrividire e vedere la fine che ha fatto Bianca la figlia.Penso che se c’è l’aldilà Enrico si è rivoltato a faccia in giù.

Cari sinistronzi attuali e alla figlia BIANCA!Ricordo che mangiava e andava a spasso con gli operai sposando i loro problemi!! La maggior parte dei politici di adesso mangiano e bevono con Confindustria lobby e Massonerie!! Il costo del lavoro in Europa è al 14% da noi è rimasto all’ 1,4%!!!Gli operai i pensionati i ceti deboli non li pensa più nessuno!

La storia la scrive chi vince e spesso non è quella vera.Ok non è affatto vero che la Storia la scrivono i vincitori. È un luogo comune. Già da prima di internet ognuno era libero di scrivere quel che voleva. Oggi poi, con i mezzi della moderna tecnologia, è facilissimo raggiungere grandi quantità di lettori. Ma una cosa è scrivere di Storia. Altra, diversissima cosa, è quella di essere preso sul serio dalla comunità degli studiosi. Quelli veri, non quelli improvvisati. Ma per chi ha avuto la fortuna di vivere in un epoca Dove masse oceaniche si radunavano per ascoltare politici del livello di Berlinguer Lama Zaccagnini o Ingrao non possono essere felici di politicanti dei tempi bui di oggi per cui siamo il partito più forte che c’è in Italia siamo 23 milioni di persone che non vota .

Ma cercheremo di cambiare idea e di votare forse non lo faranno tutti ma NOI faremo qualcosa di importante a prescindere da qualsiasi legge elettorale che ci sarà perché credo e crediamo

SII IL CAMBIAMENTO CHE VUOI NEL MONDO.

E lo faremo senza bipolari e senza attack alla sedia o poltrona .

Poi potremmo pure e sicuramente perdere senza sponsor ma se non ci proviamo non possiamo saperlo. Non possiamo.permettere che ci venga tolta la nostra libertà e che bisogna vivere in uno stato di democrazia sospesa.

Tutti dovrebbero imparare da Lui.Oggi ci vorrebbe un Uomo come lui in Italia

