Di solito, dopo la tempesta, il paesaggio cambia.

Crollano tetti, si ingrossano fiumi, si allagano interi quartieri e quando torna il sereno, si fanno i conti con la desolazione, i danni e le catastrofi, e nulla sarà come prima.

Di conseguenza, anche le persone non sono più come prima.

Dopo questa tempesta chiamata pandemia che, progettata da tempo durerà ancora a lungo, molte verità verranno a galla: cadranno molte maschere, cadranno molte istituzioni, dalla magistratura alla politica, molte teste cadranno e molti si riveleranno per quei traditori che realmente sono sempre stati.

Guardatevi intorno…non vedete anche voi come certi personaggi non sono più come li abbiamo sempre visti??

Da Trump a Salvini, solo per citarne alcuni…riuscite a vedere il loro cambiamento?

Osservateli…ascoltateli…confrontate il loro ”prima” con il loro ”ora”…

Non li vedete …. cambiati?

Si stanno rivelando.Ed è solo l’inizio…

Di solito, dopo la tempesta, il paesaggio cambia. SPERIAMO AVVENGA ANCHE NELLA POLITICA ITALIANA.

