Occorre “una nuova fase costituente per far ripartire il Paese. È oggi il momento delle riforme. Ora o mai più”. Lo dice Silvio Berlusconi

Berlusconi: “Riforme, ora o mai più” Il leader di Forza Italia al magazine online dell’Eurispes: “Il governo non è in grado di spendere i 170 miliardi stanziati dall’Ue”

Il governo non intende affatto spenderli, ma sparpagliarli. Nell’illusione che il mondo sia ancora quello di Keynes, e che il denaro messo in tasca ai consumatori prima o poi venga speso e torni a casa. Senza pensare che il consumatore: a) se son tempi di paura, i soldi non li spende e li nasconde nel materasso; b) se son tempi felici acquista sì i beni, ma i soldi, lungi dal tornare a casa, prendono la via della Corea e della Cina.

Le parole di Berlusconi sono quelle giuste peccato che le faccia lui e non uno Zingaretti che resta fumoso ed indeciso per le poltrone, sul M5S non c’è speranza sono talebani dello statalismo e assistenzialismo, quindi sono dell’avviso che se il centro dx non cambia posizione e trova una linea comune di compromesso con il Pd rimarrà questo baillame inconcludente con le sceneggiate da avantspettacolo di Conte e Casalino.

MA! Questo vecchio signore, a proposito di ” riforme”, dovrebbe battersi il petto mille volte : fece saltare il patto del Nazareno e quindi della riforma più importante,quella costituzionale,per il semplice fatto che Renzi impose Mattarella al Quirinale,figura poi più apprezzata da tutti.La domanda è : fosse passata quella riforma,staremmo in questa situazione disastrosa,col futuro di una incertezza assoluta ? Il virus ha solo aggravata la situazione,ma era già tragica precedentemente,anche senza di esso.Ci manca la base costituente,per fare le riforme,oltre che la vera volontà e capacità.Io vedo nero.

