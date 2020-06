Strano, vero? È il ruolo equivoco ed inaffidabile dell’informazione !?

Non trovate su nessun giornale la notizia della condanna di Maurizio Belpietro, Giacomo Amadori e del quotidiano La Verità. Ieri questi giornalisti sono stati condannati a pagare 28.000€ per diffamazione nei confronti dei miei genitori. Ventottomila euro, una bella cifra. Non è la prima condanna per diffamazione, non sarà l’ultima. Ma mi colpisce che quando c’è un avviso di garanzia a mio padre, ci si aprono i quotidiani. Quando qualche quotidiano viene condannato per diffamazione non ne parla nessuno. Nessuno. Strano, vero?

Caro Matteo hai ragione, ma dovresti sapere bene come funziona (male) l’informazione. Non sei solo tu l’unica vittima..comunque ! Sono d accordo. Il fatto è, e di questo fatevene anche delle colpe, i giornalisti e gli editori, neppure quelli più popolari, sono al di sopra ma tutti di parte. Essendo le notizie di parte vengono gestite di conseguenza. Anche i nomi delle testate sono un falso :La Verità, Libero, Repubblica FQ ecc . È purtroppo così e finché la sostenete non cambia nulla. Ma finalmente un po’ di giustizia contro questi giornalisti di carta igienica! e cari miei e’ inutile che sfottete Renzi e’ uno dei pochi che ci capisce di politica non e’ un improvvisato come Di Maio e company.

