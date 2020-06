Condividere è dire poco…..

Su ciò che sta avvenendo in America, sto con Barack Obama e Joe Biden. E sono fiero della loro amicizia. Proprio per questo, trovo davvero esagerato che la reazione sia decapitare la statua di Cristoforo Colombo o distruggere “Via col vento”. La reazione alle ingiustizie non è spaccare statue o cancellare pellicole. La reazione alle vergognose ingiustizie è solo e soltanto una: andare a votare. Matteo Renzi.

L’unico che ha cercato di cambiare questo sistema marcio è stato Renzi!! Andate a vedere le cose che ha fatto!! Provate a toglierle e vedrete che di sicuro si starà peggio. Chi la pensa diversamente è complice volutamente o non di coloro che hanno dato alle mafie e alle persone tutte le libertà in possibili per mantenere equilibri capaci di far stare bene tutti.

