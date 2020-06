E se un effetto collaterale del coronavirus fosse mettere le basi per l’Europa federale?

Francia e Germania hanno proposto un massiccio piano di salvataggio dell’UE con un budget da 500 miliardi di euro per finanziare la ripresa del blocco di paesi dopo la pandemia di Covid-19.

Il piano rappresenterebbe un enorme trasferimento definitivo di denaro dai paesi più ricchi del nord Europa a quelli più poveri e i fondi non avrebbero bisogno di essere rimborsati.

Potrebbe ridisegnare il futuro dell’Europa, rappresentando una centralizzazione del potere di Bruxelles per la quale alcuni Stati membri spingono da tempo e su cui altri rimangono profondamente scettici.

In piedi da sola, con Emmanuel Macron raggiante accanto a lei in televisione, Angela Merkel ha tenuto una conferenza stampa a maggio in cui la coppia ha presentato una proposta così radicale da poter determinare il destino dell’Unione europea.

La proposta franco-tedesca era un fondo di salvataggio post coronavirus da 500 miliardi di euro ($ 555 miliardi), raccolto dai mercati finanziari e garantito dal bilancio dell’UE, per finanziare la ripresa al blocco di Paesi europei colpiti dalla pandemia di COVID-19. I Paesi più colpiti dalla crisi riceverebbero miliardi di euro in trasferimenti diretti di contanti. Ci sarebbero poche condizioni annesse. Non è una cifra che dovrà essere rimborsata. Altri 250 miliardi di euro sarebbero resi disponibili in forma di prestiti, come ha suggerito la Commissione europea.

È difficile ignorare quanto sia radicale e rivoluzionaria la proposta. Economicamente, il piano rappresenterebbe un enorme trasferimento definitivo di denaro dai paesi più ricchi e più frugali del Nord Europa – guidati da Francia e Germania – verso gli stati più poveri dell’Europa meridionale. L’Italia riceverebbe la più grande fetta di denaro e la Spagna la seconda più grande.

Politicamente, è sismico. Merkel e Macron, che non hanno mai avuto la stessa idea rispetto all’integrazione europea, sono emersi come un fronte unificato. La Germania ha abbandonato il suo rifiuto decennale di consentire a qualsiasi prestito di governo per sostenere membri in difficoltà dell’UE, adottando invece un approccio di apertura a braccia spalancate verso il debito collettivo (non è una coincidenza che Merkel non si candiderà per la rielezione il prossimo anno.)

Merkel, con un occhio sul suo pubblico interno, ha insistito sul fatto che il piano è “una tantum” piuttosto che un passo verso un’ulteriore federalizzazione dell’Europa. Tuttavia, vi è un crescente consenso sul fatto che il suo significato sia tale da poter modificare in modo permanente la natura dell’UE, spingendola di qualche passo in avanti verso un’unione federale degli Stati.

“Non so cosa volesse dire [Merkel] quando si riferiva alla soluzione ‘una tantum’”, ha affermato Fernando Nelli Ferocci, ex commissario europeo che è attualmente presidente dell’Istituto Affari Internazionali, un think-tank italiano per le relazioni internazionali .

“Naturalmente il fondo sarà temporaneo e mirato, è stato detto molto chiaramente”, ha detto a Business Insider. “Tuttavia, la proposta così come è formulata è molto normativa.”

“Anche se focalizzato solo sul fondo di recupero, penso che sia in un certo senso un importante passo avanti in un progresso – almeno dal punto di vista della concezione politica – verso un approfondimento e un completamento della governance dell’Eurozona“.

Il coronavirus ha cambiato tutto. Ogni Paese dell’Eurozona può ora aspettarsi di entrare in una recessione quest’anno, e c’è un crescente riconoscimento che saranno necessarie azioni radicali – e molti soldi – per garantire il futuro del blocco.

Rappresenta una potenziale centralizzazione del potere di Bruxelles per la quale alcuni Stati membri stanno spingendo da tempo e su cui altri rimangono profondamente scettici, con un potere significativamente più concentrato a Bruxelles.

Creare uno spazio nel bilancio dell’UE per aumentare il debito e trasferirlo ai Paesi membri sotto forma di sovvenzioni è un “grande cambiamento” che potrebbe spingere il sistema dell’UE verso qualcosa di più simile agli Stati Uniti rispetto all’attuale Unione europea, secondo Andrew Watt, capo dell’unità di politica economica europea presso l’Istituto di politica macroeconomica.

“Sembra più un assetto tradizionale che avresti avuto negli Stati Uniti, con le caratteristiche europee ovviamente”, ha detto a Business Insider.

“Stai creando il precedente e, in una certa misura, i meccanismi per far sì che accada. Quindi è solo questione di volontà politica e necessità di farlo.”

Un piano così radicale dovrà inevitabilmente affrontare delle resistenze e potrebbe essere indebolito. La condivisione del debito, specialmente su questa scala, è ancora un tabù tra i più ricchi stati del nord Europa, guidati da Austria, Svezia e Danimarca, che in genere favoriscono i prestiti anziché le sovvenzioni.

Mark Rutte, il primo ministro olandese, ha già insistito sul fatto che qualsiasi fondo di recupero “dovrebbe consistere in prestiti” e ha messo in evidenza una difficoltà questa settimana quando ha adottato una posizione dura, avvertendo che i paesi dovrebbero introdurre significative riforme fiscali come condizione per ricevere eventuali sovvenzioni.

“Abbiamo definito chiaramente la nostra posizione: i paesi che verranno salvati dovranno dire cosa faranno per assicurarsi che questa situazione non si ripresenti”, ha affermato.

Anche il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha espresso la sua ferma opposizione ai piani nella loro forma attuale. “Diciamo un chiaro sì agli aiuti d’emergenza per il coronavirus, ma ciò che rifiutiamo è un’unione del debito attraverso una scorciatoia”, ha detto all’inizio di questo mese.

Alla fine, tuttavia, è improbabile che gli Stati membri esercitino un’influenza sufficiente da impedire al piano di proseguire.

I “frugali” possono ancora tentare di negoziare il volume dei fondi disponibili, rendere disponibile una percentuale maggiore come prestiti anziché sovvenzioni o allegare condizioni alle sovvenzioni. Ai Paesi, soprattutto quelli più piccoli, non piace in genere bloccare proposte politiche così grandi che hanno un ampio sostegno da parte di altri Stati membri.

La Merkel, da parte sua, afferma di essere stata spronata all’azione sentenza- bomba che è stata pronunciata a maggio presso la corte costituzionale tedesca, che ha contestato il sistema di acquisto di obbligazioni della Banca centrale europea – il metodo che l’UE ha usato per tentare di alimentare la crescita dopo la crisi finanziaria del 2008.

Qualunque sia il motivo, la proposta potrebbe non essere quella “una tantum” promessa dalla Merkel.

“Una volta stabilito questo principio: creare uno spazio nel bilancio dell’UE e autorizzare la Commissione [europea] ad aumentare il debito sui mercati a nome dell’UE nel suo insieme, quindi si paga tale debito tramite il Bilancio UE, la storia cambia in modo sostanziale”, ha detto Watt.

“È perfettamente ragionevole affermare che si tratta di una cosa una tantum. Ma una volta impostato quel meccanismo e attraversato quel Rubicone, è un progetto che potrebbe essere utilizzato per altre cose – per l’intero programma di decarbonizzazione o per quando il prossimo economico colpi di crisi”.

E se un effetto collaterale del coronavirus fosse mettere le basi per l’Europa federale? ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo