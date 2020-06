Per non fare i danni che ha fatto questo governo bastava competenza e decisionismo. Non vi rendete ancora conto che erano prontissimi e abbiamo avuto 35000 morti? Spero che la giustizia faccia il suo corso senza favoritismi e se serve va ripristinata la pena di morte per i colpevoli di qualsiasi colore.

Ma dobbiamo ammettere che nella loro codardia e non saper cosa fare si sono comportati come meglio non potevano fare , nella complicata e pericolosa gestione di questa pandemia mondiale , altre Nazioni stanno ancora annaspando !! Nel frattempo i due inutili parassiti sono stati solo capaci a criticare e provocare , apparendo in tutti gli squallidi talk show di parte , dove si sono alternati dalla mattina alla sera , oltre a creare caos e rischi di contagio riempiendo le P.zze di esaltati incoscienti negativisti , a caccia di inutili e pericolosi selfie !! Sono 23 anni che selfinibeach, la madonna campano sulle spalle degli italiani. Per non parlare degli altri prima di loro, con le loro famiglie, tutti a carico degli italiani. Combattiamo insieme per abbattere i privilegi invece di combattere chi sta dalla parte dei cittadini.

A gestire questa terribile epidemia ci sarebbe dovuto essere RENZI e senz’altro non ci saremmo trovati in questa situazione visto la concretezza del suo programma e la sua velocità nel prendere decisioni. Perché l importante è AVERCELO UN PROGRAMMA e non perdere tempo a raccontarci come si dice dalle mie parti “la rava e la fava” oppure quanto sia di sinistra o meno un eventuale provvedimento e quanto sia simpatico o di sinistra chi lo propone. Basta parole bisogna passare ai fatti perché è già tardi. L’idea di SALVINI non la prendo neanche in considerazione.

PS: Secondo me, quando una persona qualsiasi dà prova di competenza, di cultura e concretezza, come lo è Renzi, è sempre oggetto di invidia.

In questo periodo L’Italia con Conte ha grossi problemi ma se avessimo avuto come pressidente Salvini L’Italia sarebbe al disastro.Grande RENZI . ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo