Bene i gesti dimostrativi ma serve anche combattere il razzismo con i fatti.

Ad esempio eliminando i decreti (in)sicurezza di Salvini.

Che ne dite colleghi PD e 5S, lo facciamo?

Noi di @ItaliaViva ci siamo!

Lisa Noja

Penso che il PD stia perdendo un’ottima occasione.

Dovrebbe essere il protagonista di una fase importante e delicata per il paese, invece, pur essendolo, non riesce a trasmettere il messaggio e non provoca sensazioni.

Il PD si perde a inseguire i peggiori alleati e a contenere e contrastare chi, in famiglia, sa fare meglio… è fermo purtroppo al periodo in cui la retorica faceva, ed era politica…. è infatti per bocca del suo segretario che ci arriva solo e costantemente la notizia che l’Italia ha bisogno di una svolta…..

Nonostante censure e boicottaggi Matteo Renzi sta colmando questa lacuna comunicativa, le comparizioni mediatiche sono da vero leader politico, da statista… e nonostante le critiche, è l’unico vero faro della parte più nobile di questo governo…..da lui astutamente creato.

C’è in ballo un cambiamento radicale dell’Italia e dell’Europa, si sta scrivendo una nuova costituente politica che cambierà la vita sociale ed economica e stravolgerà la finanza mondiale.

il PD deve sedersi nello scranno più alto!.. non può cedere all’imbecillità di quattro ragazzini sprovveduti, così come non può perdere tempo a rincorrere il consenso, se fanno bene, sarà il consenso a rincorrere loro.

Parlo del Pd perché vedo Italia Viva all’interno di esso, un PD che sia l’espressione di un centrosinistra riformatore e liberale…

Parlo del PD Perché vorrei che richiudesse i sarcofaghi con le mummie e si circondasse di giovani e donne capaci.

Il momento sarebbe propizio, ma le menzionate mummie comandano ancora e Matteo Renzi resta l’unico, al momento, che fa politica e comunicazione efficace.

