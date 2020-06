PER QUELLI DELLO STATUS QUO: LA PAURA FA QUARANTA,

Non mi preoccupo dei sondaggi, chi segue solo i sondaggi non e’ un politico, ma un partecipante a un reality show. alle prossime regionali il partito avrà un risultato ben al di sopra dei sondaggi perché i sondaggi cambiano: ci sono rapide ascese e ripide discese Matteo Renzi

E GUARDA CASO E STATE APERTA UN INDAGINE CONTRO MATTEO RENZI!

ORA: Che sia stata aperta una indagine contro Matteo Renzi non è una bufala. Il nostro sistema giudiziario vecchio ed arcaico permette alla Magistratura di aprire una indagine ogni qual volta essa viene a conoscenza di un reato. Di solito è la malavita organizzata che si serve di questo sistema per eliminare, per via giudiziaria, i propri avversari, senza ucciderli ma privandoli dell’anonimato e della possibilità di continuare a delinquere, naturalmente a favore degli stessi delinquenti che forniscono le notizie di reato…. Nei confronti di Matteo Renzi avviene da anni la medesima cosa. Il Fiorentino ha dimostrato nei suoi 1.000 giorni di governo che non intende la politica come un teatrino e come un’ammuina e questo terrorizza tutte le grandi consorterie di interesse che tengono in scacco e nella paralisi la nazione. Chi sono? Sono tutti gli ordini professionali, TUTTI I PARTITI, TUTTI I SINDACATI, tutti i centri di potere, comunque acquisito, che vogliono solo che il tran tran della conservazione ad ogni costo, dei propri interessi personali non venga mai, non solo eliminato, ma neppure intaccato.

