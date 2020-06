Renzi: “Salvini a gestire crisi? Il Bolsonaro de noantri”

Quale Paese vogliamo costruire?Quali infrastrutture vogliamo sbloccare? Sono domande a cui è urgente rispondere se vogliamo ridare slancio all’Italia. Lasciamo perdere Salvini. qui il problema è uno solo: l’ignoranza sua di molti suoi camerati mancano proprio la capacità di discernimento .Ha contribuito a distruggere, questo grande paese, adesso pensa come ricostruirlo! Voi vi fidate? Noi di ITALIA VIVA no. Matteo Renzi

“Salvini a gestire questo momento? Sarebbe stato il Bolsonaro de noantri”. Così Matteo Renzi, intervistato da Radio Capital, nel corso di Circo Massimo. “La didattica a distanza non basta, sia detto con il massimo di stima per gli insegnanti, che hanno lavorato in alcuni casi molto di più di prima”, ha detto ancora l’ex premier sottolineando, in riferimento alla richiesta di tornare a scuola: “Dopodiché quando l’ho detto mi sono preso gli insulti di mezzo mondo e dopo ci siamo resi conto che questa cosa non era così campata in aria, ma ormai è inutile piangere sul latte versato”

