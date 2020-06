Vita dopo l’emergenza coronavirus

Gli europei vogliono mantenere le loro città senza traffico e macchine.

La prima fase della pandemia sembra lontana nonostante avvertimenti di scienziati ed esperti a non abbassare la guardia. Sono cambiate tante abitudini di vita comune e il lavoro da casa ha certamente contribuito a modificare gli inevitabili riti quotidiani del vivere. Il volto delle città europee e’ cambiato profondamente. Con le chiusure ed i blocchi si e’fermato bruscamente il traffico di macchine e l’inquinamento ha raggiunto livelli bassissimi. L’Europa e’ diventata a misura di bici e le strade intasate dalle auto sembrano un ricordo del passato. E gli europei vogliono che queste condizioni restino anche dopo la pandemia. Sondaggi effettuati in 21 città di sei paesi europei mostrano una netta maggioranza di cittadini a favore di misure volte a prevenire il ritorno ai livelli pre-pandemici di inquinamento atmosferico. Molto forte e’il sostegno per le nuove aree a zero emissioni. Insomma le nuove regole della circolazione devono continuare. Vietando le auto dalle aree urbane e mantenendo gli spazi stradali per piste ciclabili e percorsi pedonali attuati durante la crisi sanitaria, l’aria delle città e’più respirabile e la vivibilità maggiore . Secondo i dati forniti dal sondaggio YouGov, condotto per le ONG Trasporti e ambiente e l’Alleanza europea per la salute pubblica, il 68% di 7.545 intervistati ha dichiarato di voler mantenere le politiche di riduzione dell’inquinamento atmosferico – comprese le restrizioni sull’accesso delle auto ai centri urbani. Il sondaggio copre le principali città di Francia, Germania, Italia, Spagna, Regno Unito e area metropolitana di Bruxelles ed è stato condotto tra il 14 e il 21 maggio. Il 55 percento dei tedeschi ha convenuto che dovrebbero essere introdotte misure efficaci per proteggere i cittadini dall’inquinamento atmosferico anche se ciò significa impedire alle auto inquinanti di entrare in città. In altri paesi, dove le misure di blocco sono state più estreme, tra il 74 percento e 82 il percento della popolazione ha sostenuto politiche di abolizione del traffico di macchine. I blocchi hanno tenuto le persone a casa e le strade vuote, portando a un calo dell’inquinamento atmosferico in tutta Europa. Tuttavia, i numeri dell’inquinamento stanno rapidamente tornando alla normalità con l’eliminazione delle restrizioni. Al fine di soddisfare le nuove abitudini di mobilità volte a garantire il distanziamento sociale, sono state messe in atto politiche che vanno dalle piste ciclabili pop-up a Berlino alle nuove restrizioni sui limiti di velocità nel centro di Bruxelles, e hanno ridotto le aree di parcheggio in luoghi come Dublino e Vilnius. Le misure restrittive hanno concesso ai cittadini di sperimentare il tipo di L’Europa è diventata a misura di bici e le strade intasate dalle auto sembrano un ricordo città che gli ambientalisti e gli urbanisti hanno richiesto per anni. “Sappiamo in che direzione dobbiamo andare; il Coronavirus ci ha solo dato una spinta in avanti. Faremo di tutto per continuare a rendere la nostra città sempre più verde “, ha dichiarato Bart Dhondt, consigliere comunale per la mobilità del comune di Bruxelles. I più ampi piani di mobilità della regione di Bruxelles includono misure per limitare il traffico automobilistico, potenziare le biciclette e i trasporti pubblici e ridistribuire lo spazio pubblico. La crisi del coronavirus “eserciterà maggiori pressioni nel portare avanti queste politiche di creazione di una città in cui vivere bene”, ha affermato Dhondt. “Questi obiettivi di aria pulita, di spazio pubblico, parchi, aree verdi nel tuo quartiere sono davvero importanti per garantire che le persone rimangano in una città.” A Berlino, una delle prime città a implementare piste ciclabili più ampie a spese del traffico automobilistico, i funzionari vogliono trasformare in piste ciclabili permanenti entro la fine dell’anno i contrassegni gialli temporanei e i segnali di avvertimento sul traffico mobile che delimitano i percorsi . Una vera rivoluzione a due ruote. “Gli europei chiedono più piste ciclabili, trasporti pubblici più sicuri e meno auto inquinanti”, ha affermato William Todts, direttore esecutivo di T&E. “La sfida ora è rendere permanenti queste misure” temporanee “sostenibili, sostituire le auto inquinanti con veicoli elettrici condivisi e far sì che altre città seguano l’esempio”. Le città con aria più pulita hanno un impatto notevole sulla salute. L’inquinamento atmosferico è associato a tassi più elevati di mortalità per coronavirus, mentre l’Agenzia europea dell’ambiente stima che lo smog abbia causato circa 400.000 morti premature nel 2016 e ci sono anche preoccupazioni sull’inquinamento acustico del traffico. “Ora il killer invisibile è visibile: l’inquinamento atmosferico ci ha fatto ammalare, ha peggiorato la pandemia e ha colpito i più poveri “, ha dichiarato Sascha Marschang, segretario generale in carica dell’Alleanza europea per la salute pubblica. Mentre una media del 64 percento degli intervistati ha concordato di aver sperimentato aria pulita e ha dichiarato di “non voler tornare ai livelli di inquinamento atmosferico” prima della pandemia, solo il 52 percento degli intervistati tedeschi si e’poi dichiarata favorevole a far perdurare le nuove regole di mobilita’. Al contrario, in Italia e in Spagna, due paesi colpiti duramente, oltre i tre quarti degli intervistati hanno affermato che le zone a emissioni zero dovrebbero essere istituite per ridurre l’inquinamento atmosferico e tenere le auto sporche fuori dalle città. I dati suggeriscono anche un entusiasmo tiepido per il trasporto pubblico, qualcosa che è più preoccupante per i sostenitori dell’ambiente che hanno spinto per decenni a far uscire le persone dalle macchine e nelle metropolitane e negli autobus. Circa il 39 percento dei tedeschi afferma che non utilizzerà il trasporto pubblico “a causa del rischio di contagio del coronavirus”. Tuttavia, poco più della metà degli spagnoli afferma che sarebbero tornati al trasporto di massa se “fossero adottate misure igieniche sufficienti per prevenire il contagio”, ad esempio maschere obbligatorie e capacità ridotta, un’opinione condivisa da un gran numero di intervistati italiani e con sede a Bruxelles.

