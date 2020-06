All’uscita da Palazzo Chigi dopo l’audizione del premier Conte e dei ministri Lamorgese e Speranza nell’ambito dell’inchiesta sulla mancata chiusura dei comuni di Alzano Lombardo e Nembro, la pm di Bergamo Maria Cristina Rota ha risposto alla domanda della giornalista Veronica di Benedetto Montaccini. La nostra inviata ha chiesto a Rota se fosse pentita di quanto dichiarato il 29 maggio scorso, quando ha affermato che la mancata istituzione della zona rossa “era responsabilità di Roma”. Oggi la pm dichiara: “Io avevo detto che dalle dichiarazioni raccolte fino a quel momento emergeva quello, ma oggi non ho altro da aggiungere” Rota ha inoltre aggiunto: “Oggi abbiamo sentito alcune persone informate sui fatti, il presidente del Consiglio, il ministro della Salute e degli Interni. Le audizioni si sono svolte in un clima di massima collaborazione istituzionale e ora andiamo a completare il nostro lavoro”.

Oggi, durante il colloquio di circa tre ore che si è svolto oggi tra il premier e la pm di Bergamo, Conte ha ribadito ancora una volta che la Regione Lombardia aveva gli strumenti tecnici per agire in autonomia come hanno fatto altre Regioni. Intanto, nel corso delle indagini, la Procura ha acquisito tutto il materiale d’inchiesta esclusivo, tra cui la nota ufficiale di risposta che il premier ha inviato al TPI giornale per spiegare di chi era la responsabilità di istituire la zona rossa nella Val Seriana. Acquisite anche le dichiarazioni di Marco Bonometti, presidente di Confindustria Lombardia, e la lettera di Giuseppe Marzulli, il direttore dell’ospedale di Alzano che il 25 febbraio chiedeva di chiudere l’ospedale a causa del Covid-19 rimanendo però inascoltato. Tutte testimonianze raccolte dalla giornalista Francesca Nava.

Zona Rossa, la pm Rota a TPI dopo aver sentito Conte: “Spettava al Governo? Ad oggi non ho altro da aggiungere” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo