Per avvalorare la tesi di un passato giustizialista di Renzi quando ricopriva cariche di governo, Massimo Giannini a “quante storie” in diretta Tv con Renzi ha citato il caso delle dimissioni della ministra Josefa Idem nel Giugno del 2013. Vogliamo ricordare che allora Renzi era sindaco di Firenze e che la Idem faceva parte del governo di Enrico Letta, come pure la Cancelleri. E per quanto riguarda i ministri Lupi e Guidi dimissionari dal governo Renzi nel 2015 e nel 2016, il premier di allora, come tutti ricordano era assolutamente contrario. Come ha opportunamente ricordato Matteo Renzi a Massimo Giannini in trasmissione apostrofandolo come produttore di falsità.

Questo é il personaggio Giannini che non merita certo di essere invitato a casa Renzi a Firenze,, come Enrico Mentana, per presentare il libro.

Al massimo un caffè a Torino quando Renzi sarà da quelle parti.

A proposito della ministra Guidi vale la pena ricordare che fu lei ad elaborare il progetto Industria 4.0, quello che ora Conte vuole rilanciare e non certo Calenda, come la vulgata popolare diffonde.. Il tempo é galantuomo se abbiamo memoria.

HA STATO RENZI MA E’ L’ENNESIMA FALSITA’ DI MASSIMO GIANNINI. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo