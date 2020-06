Ma non è tutto il Conte pensa ad amici e parenti: DECRETO RILANCIO, C’È ANCHE LA SANATORIA SUI REATI DEL SUOCERO DI CONTE

C’è infatti un piccolo regalo per il ‘suocero’ nel cosiddetto decreto Rilancio. “La troviamo a metà strada, quasi, all’articolo 180. Se non abbiamo interpretato male (può sempre succedere in questi casi) essa prevede una particolare depenalizzazione per coloro che gestiscono gli alberghi. Diciamo subito che per chi scrive si tratta di cosa buona e giusta”. Cosa prevede l’articolo? ” Nel passato se un albergatore si fosse intascato la tassa di soggiorno che è obbligato ad esigere ogni giorno ai propri ospiti, sarebbe finito in galera. A leggere il terzo e il quarto comma dell’articolo 180 del nuovo decreto, da oggi ciò non è più reato: l’albergatore dovrà pagare una sanzione amministrativa”. Questa la novità. CHE BRAVO QUESTO CONTE!

E però C’è da notare anche come la questione del mancato versamento della tassa di soggiorno da parte di chi gestisce un hotel al comune di Roma è un caso che lo scorso anno aveva “clamorosamente interessato” il “suocero” di Conte, Cesare Paladino, padre della sua compagna Olivia, proprietario di un hotel in centro a Roma. Stando ai pm, Cesare Paladino avrebbe intascato tra il 2014 e il 2018 circa due milioni di euro dai propri clienti senza girarli all’amministrazione di Virginia Raggi. Fu indagato e condannato, “o meglio – patteggiò la pena a poco più di un anno”.

E non è la prima marchetta di Conte al ‘suocero’: GRAZIE ALLA LEGGE DI CONTE IL SUOCERO HA RATEIZZATO 27 MILIONI DI EURO IN TASSE.

SI PARLA della “rottamazione ter” dell’autunno 2018 voluta dal premier Conte fece un favore milionario alla famiglia della sua compagna Olivia Paladino.

Le aziende della famiglia Paladino dovevano al Fisco ben 36 milioni di euro, la pace fiscale voluta da Conte ha invece permesso ai Paladino di chiedere la rateizzazione – senza multe e interessi – per la bellezza di 27 milioni di euro.

Gruppo di imprese che appartiene a Cesare Paladino, alle figlie Cristiana e Olivia e al loro fratellastro Jhon Rolf Shadow Shawn, figlio di primo letto di Ewa Aulin, la bella attrice che sposò Cesare in seconde nozze. Olivia era ed è la compagna di vita del premier Conte, e papà Cesare pur non essendo i due sposati, è di fatto suo suocero”.Cesare Paladino a giugno 2019 ha patteggiato una pena a un anno e due mesi per l’accusa di peculato, per non aver versato la tassa di soggiorno del suo hotel di lusso per una cifra pari a 2 milioni di euro. CAZZO CONTE E IL ROBIN UD DEL TERZO MILLENNIO ECCO PERCHÉ SPOPOLA NELLE VARIE CLASSIFICHE DI GRADIMENTO. IO PERSONALMENTE LO MANDEREI ALLA GHIGLIOTTINA, METAFORICAMENTE SI INTENDE.

MA AGLI ITALIANI PIACE, ED E UNO DEI MOTIVI DEL PERCHÉ SIAMO IN QUESTE CONDIZIONI.

