«Matteo ha 120 miliardi? Ammazza oh» così Zingaretti rispose ad una domanda di un giornalista che gli chiedeva che ne pensasse del piano shock che Italia Viva aveva presentato qualche giorno prima, sulle realizzazioni delle opere pubbliche. Li ricordo bene i risolini sul modello Genova da applicare per sbloccarle i cantieri, sui 120 miliardi che non esistevano ed erano balle. A furia però di rimbalzare e masticare amaro, lasciatecela prendere oggi la soddisfazione di chi finalmente è riuscito a far entrare questo tema nell’agenda di governo. Ieri l’intervista del presidente del consiglio che confermava la stima di 120 miliardi e l’intento di dare priorità alla realizzazione delle strade, porti, aereoporti, ferrovie. Oggi l’intervista della Ministra Paola De Micheli che “dall’ammazza oh” fa lievitare le risorse che sarebbero bloccate dalla burocrazia a 200 miliardi. A noi non frega un tubo di affermare una primazia, di dire “l’avevamo detto”, non ci interessa neppure ridere di chi ha riso di noi salvo darci ragione, a noi interessa che adesso si smetta di chiacchierare e si parta sul serio. L’Italia ne ha bisogno.

