QUANTO RISCHIA CONTE?

Vedere il primo ministro che per ben 3 ore deve inchinarsi ad una PM è la morte della nostra democrazia, il potere della magistratura è diventato prevalente, ogni decisione andrebbe sottoposta prima al vaglio del magistrato di turno, a saper quale però, ogni mattina un PM si alza per trovare un reato di persone famose, non importa il perché un reato si trova sempre. Non mi risulta che sia reato la incapacità o se volete la mancanza di visione profetica, qualunque siano state le conseguenze la pandemia non si poteva prevedere ne c’era esperienza su come gestirla, in Inghilterra ed America è un disastro nessun giudice si è sentito in dovere di processare i governanti, saranno i cittadini che nelle urne esprimeranno il loro giudizio.

Ora e vero che in ITALIA ogni mattina un PM si alza per trovare un reato di persone famose, non importa il perché un reato si trova sempre.Ma il problema e la strana situazione politica italiana e vedere! Il premier convocato dai PM di Bergamo per la mancata zona rossa. I morti per COVID nel bergamasco denunciati, sembrano essere un quarto di quelli reali. Può rischiare un avviso di garanzia? Il Governo è ancora una volta in mano alla magistratura. Se dovesse arrivare un’incriminazione cosa faranno i 5S? La loro deontologia politica indica dimissioni subito. Ma i grillini ci hanno insegnato che per loro, il giustizialismo si applica sono per i nemici, mentre c’è una specie di garantismo per i loro amici ( Raggi), un giustizialismo a dondolo allora, come dice Sansonetti sul Riformista. E ora si mobiliteranno giornalisti e media per salvare il Presidente del Consiglio, se hanno deciso di lasciarlo lì o trombarlo definitivamente se inizia a dare fastidio, brillando troppo di luce propria. Questa è l’Italia, amici, in mano alla magistratura e media!

