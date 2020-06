RENZI, L’UOMO E IL POLITICO.

Non mi preoccupo dei sondaggi, chi segue solo i sondaggi non e’ un politico, ma un partecipante a un reality show. alle prossime regionali il partito avrà

un risultato ben al di sopra dei sondaggi perché i sondaggi cambiano: ci sono rapide ascese e ripide discese.Matteo Renzi

Il pragmatismo che ha distinto Matteo Renzi, il suo porsi al di là lo hanno reso un leader post-identitario, i suoi discorsi politici non hanno mai mancato di prospettive future,della fiducia nell’avvenire, del superamento degli schemi tradizionali di competizione politica anche attraverso processi di modernizzazione del paese. Può anche essere definito un outsider perché possedendo competenze differenti e nuovi linguaggi comunicativi, durante la sua esperienza di governo è riuscito a cambiare il registro comunicativo.

Il governo Renzi nacque per portare a compimento un ambizioso progetto politico, il progetto politico consisteva in un vasto programma di riforme, suddivise in due categorie: le riforme istituzionali e le riforme sociali ed economiche. Le riforme istituzionali avevano l’obbiettivo di migliorare o rivedere il funzionamento di alcuni organi dello Stato e della pubblica amministrazione e di contribuire, assieme alle riforme sociali ed economiche allo sviluppo del paese. Le riforme sociali erano mirate a bilanciare i possibili sbilanciamenti delle riforme economiche e mettere al sicuro le cosiddette tutele crescenti in favore dei cittadini bisognosi e dei lavoratori che stessero passando momenti difficili pur essendo al lavoro.

Renzi piaccia o meno ha lasciato e lascerà un impronta nel panorama politico italiano, ed io ne riconosco in lui le qualità di un uomo nonché politico che avrebbe potuto veramente aprire un varco assai più ampio nello scenario politico italiano e anche europeo.( Ma non è detto che ciò non accada in futuro, il tempo ne traccerà il cammino), la politica cambia, si evolve, e Renzi ha la calma e la pazienza dei forti. Rimangono ai posteri le riforme che forse una parte del popolo ingrato non meritava affatto.

