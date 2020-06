Dopo un periodo d’emergenza tanto prolungato il risorgere del basso impero litigioso ha qualcosa di frastornante e fa infuriare la gente. Evitare, prego

La lite di governo era un modo di funzionare degli esecutivi di coalizione sotto la Repubblica originaria. Non era male, divertiva e incuriosiva. Il bestiario politico nazionale si selezionava per capacità tattiche, bruschezza e soavità alternate nei toni, sgambetti banali e trappoloni infernali, nella lite certi acquisivano spessore, segnalavano le loro ambizioni, mettevano a disposizione del paese governato, e con un certo brio, un campionario di sbalzi di umore, spregi-osi insulti: era la “lite delle comari” , era la contesa sulla…falsità per il proprio tornaconto. Cribbio: l’eldorado esiste ed è qui.Basta questa non e politica,e si vede in che condizioni siamo!

Vengono in mente le parole incoraggianti del finanziere Guido Brera (Otto e Mezzo) che ci ricorda la forza dirompente del Recovery Fund, il vero whatever it takes politico che si aspettava, ora Next Generation Fund, visione per il futuro delle giovani generazioni. Dopo aver chiuso le ferite provocate dal virus, investendo nella scuola, sanità, ricerca, banda larga, bisogna rendere l’Italia un vero e proprio trofeo, un emblema della nuova globalizzazione green. Abbiamo cielo, mare, cibo, questo è un Paese meraviglioso, conclude il finanziere. Pare che Conte, subito accusato di eccessivi protagonismi, sia pronto ad iniziare i lavori collaborando con tutti.Questo a parole servono i fatti per attivare la rinascita. I soldi ci sono e ne arriveranno tanti altri. I politici, tutti, decidano solo come spenderli e non spartirseli, per non perderli! E’ chiedere troppo.

E non e: Troviamoci quanto prima e tutti insieme allegramente a Villa Doria Panphili per goderci il prevedibile scoppiettante e fantasmagorico spettacolo di Conte sotto la regia del suo addetto stampa. Dopo il lungo lockdown questa gita primaverile ci farà bene. E i problemi degli italiani svaniranno subito dopo, come per per incanto. NO SERVE VOLONTÀ DI FARE IL BENE DEL ITALIA IL BENE DEL POPOLO IL BENE NOSTRO,NON IL VOSTRO.

Pafrasando: “L’uomo è la misura di tutte le opinioni” Devoto-Oli. Opinione: “Idea, giudizio individuale, punto di vista soggettivo. Per esteso, la convinzione che una o più persone si formano nei confronti di specifici fatti in assenza di precisi elementi di certezza assoluta per stabilirne la sicura verità.” Ergo, la verità, fattuale, culturale, politica, economica, sociale, religiosa e numerica e anche scientifica, non esiste in sé. Fatemi un applauso: ho scoperto l’acqua calda. Oddio, anche la genesi del cazzeggiar. Atteggiamento e pratica che oggi si porta alla grande.