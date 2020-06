MA TRANQUILLI E’ STATO UN TRANQUILLO INTERROGATORIO DI PAURA: NON CI SARANNO AVVISI DI GARANZIA.

MA! Una scena deprimente quella si, che da la netta percezione della inconsistenza di questi governanti scappati di casa,perché cari ITALIANI aver votato i pentadementi non è stato un grande affare. Vedere il primo ministro che per ben 3 ore deve inchinarsi ad una PM è la morte della nostra democrazia, il potere della magistratura è diventato prevalente, ogni decisione andrebbe sottoposta prima al vaglio del magistrato di turno, a saper quale però, ogni mattina un PM si alza per trovare un reato di persone famose, non importa il perché un reato si trova sempre. Non mi risulta che sia reato la incapacità o se volete la mancanza di visione profetica, qualunque siano state le conseguenze la pandemia non si poteva prevedere ne c’era esperienza su come gestirla, in Inghilterra ed America è un disastro nessun giudice si è sentito in dovere di processare i governanti, saranno i cittadini che nelle urne esprimeranno il loro giudizio.

IL PROBLEMA DI CONTE NON È GIUDIZIARIO MA STRETTAMENTE POLITICO. PER ORA SI SALVA PERCHÉ’ LA SUA INADEGUATEZZA È PARI ALLA DEBOLEZZA DELLA LEADERSHIP DI ZINGA E DI MAIO

IL D-DAY SARA’ A LUGLIO QUANDO IL VOTO IN PARLAMENTO SUL MES MOSTRERÀ QUANTI GRILLINI SARANNO DISPOSTI A SEGUIRE LA LINEA GOVERNISTA DEL POLTRONIFICIO DI MAIO. E QUANTI LA LINEA PURA&DURA DI DI BATTISTA-CASALEGGIO. E SOLO DOPO IL VOTO SUL MES SAPREMO SE CONTE SARÀ MOLLATO OPPURE AVRÀ VINTO IL REALITY POLITICO DI TA-ROCCO CASALINO, IL RASPUTIN CHE OGNI GIORNO SI APPLICA A FARGLI UNA OVERDOSE DI MEGALOMANIA.

