Alessandro Di Battista a Mezz’ora in più: “Renzi si fa pagare per essere ascoltato, dovrebbe essere proibito per legge”

Alessandro Di Battista, nonostante sia per tutti il grillino dissidente, giura di non boicottare Giuseppe Conte. Ospite a Mezz’ora in più di Lucia Annunziata, il pentastellato ha assicurato: ”Io critico il presidente del Consiglio, non ho problemi a dire la mia, ma non voglio far cadere il governo. Ci sono poteri, anche politici, che vogliono buttarlo giù per prendere i denari della ricostruzione”. Una vera bomba a orologeria su Rai 3, dove Dibba non risparmia critiche a nessuno, soprattutto a Matteo Renzi. “Il fatto – prosegue contro il leader di Italia Viva con il quale non vanta ottimi rapporti – che un politico come Renzi si faccia pagare, da ex Presidente del Consiglio, da gruppi di potere internazionale o da sauditi per una conferenza dovrebbe essere proibito per legge. Lo ha detto lui che ci sono persone che lo pagano per ascoltarlo”.

Di Battista! IL PROBLEMA TUO E CHE TU DEVI PAGARE PER ESSERE INTERVISTATO,E LO SAI IL PERCHÉ? PERCHÉ SEI UNA NULLITÀ

