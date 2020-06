Caso Regeni, Renzi: “Adesso gli inglesi dicano la verità”

L’Italia vende navi all’Egitto e nessuno dei ministri si oppone, nonostante la richiesta dei genitori di Giulio Regeni di interrompere i rapporti commerciali con il Cairo. “Sulla vicenda Regeni, perché tornerei lì prima ancora di ragionare sugli acquisti militari, è arrivato il momento che gli inglesi dicano la verità”, dice Matteo Renzi, leader di Italia Viva, in un’intervista a Circo Massimo, su Radio Capital. “Credo che sia arrivato il momento in cui tutti tirino giù le carte sulla vicenda. È giusto che si chieda chiarezza agli egiziani, mi permetto di dire – e scandisco ciò che sto dicendo – che è arrivato il momento che gli inglesi dicano la verità”, continua l’ex premier. “Siamo due paesi alleati, e su questa storia l’atteggiamento di Cambridge, di qualche professoressa e di apparati istituzionali inglesi non è più accettabile”.

L’Italia vende navi all’Egitto e nessuno dei ministri si oppone e i media ne parlano! provate a pensare l’avesse fatto RENZI! ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo