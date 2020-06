L’importanza del nuovo fattore C. Lo hanno chiamato con disprezzo il libro dei sogni, lo hanno definito con sdegno un lavoro inutile, lo hanno declassato senza averlo neppure letto a semplice contributo da non prendere sul serio. Eppure, a voler leggere senza paraocchi le centoventuno pagine del famoso rapporto Colao, si capirà che una delle ragioni per cui sembra fare molta paura il piano suggerito dall’ex amministratore delegato di Vodafone è legata al fatto che quel piano – che meriterebbe di essere apprezzato anche per il nostro futuro.

Sto usato le parole giuste? . Scandalo, disprezzo, sdegno, declassato e così via. Conte stesso: “Spunto tecnico, niente più.” Ecco, i nostri politici supponenti, dall’alto della loro ignoranza, sia della maggioranza che dell’opposizione possono permettersi il lusso di accogliere con delle misere reazioni il piano Colao. Perché? Il motivo è semplice . Essi, non si sentono all’altezza di una rivoluzione simile. Sono all’altezza solo dello sguazzarsi nelle liti e nell’immobilismo totale in attesa dell’autunno caldo paventato con gli scontri sociali. Viene tanta rabbia perché così non va. Io sono contrario alle elezioni anticipate e preferisco sempre i governi dei politici. Ora però, non mi dispiacerebbe un governo di tecnici guidati magari, perché no, da Colao stesso. Di personalità ne abbiamo per mettersi al lavoro “per evitare di sprecare un’occasione storica che potrebbe non capitare mai più”.

Perché avere molti soldi da spendere, avere un Patto di stabilità da non rispettare, avere un deficit da sforare, avere un debito da aumentare, Queste sarebbero condizioni favorevoli? Sono situazioni disperate da cui serve uscire con un colpo di reni. Fattibile? Non da un uomo solo, buono per tutte le stagioni, ambizioso, ma penso incapace. Se realizzerà il programma della setta, vorrà dire che la Provvidenza scrive dritto sulle righe storte.

Quindi serve l’uomo del fare le cose da fare e non le chiacchiere. Però il punto è il coraggio, si il coraggio: se ce l’hai ce l’hai e se non ce l’hai non ce l’hai. Se il futuro economico, quindi la ripresa, da qui in avanti non approderà a nulla la colpa oltre ad essere nostra perché questi partiti abbiamo votato, sarà di Conte e della sua inettitudine o grandezza se oserà oltre i partiti e le logiche che non dovrebbero appartenergli. Il piano è li, le cose da fare pure, Conte non ha più alibi ma solo grandi responsabilità da risolvere con grande coraggio.

Lo scandalo del piano Colao non ha a che fare con i contenuti ma con un problema ben più importante: la capacità della politica di guardarsi allo specchio e sentirsi all'altezza di una rivoluzione di cui mai come oggi l'Italia avrebbe urgente bisogno

