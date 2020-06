Scontro Grillo Di Battista: “Assemblea? C’è chi vive in Giorno marmotta”. La replica: “Chi non concorda spieghi perché”

Il fondatore M5S a proposito dell’assemblea costituente del Movimento: “Dopo i terrapiattisti e i gilet arancioni di Pappalardo, pensavo di aver visto tutto”. Di Battista: “Subito congresso per costruire agenda politica e vediamo chi vince”

Grillo: “Assemblea costituente? Sembra il Giorno della marmotta””Dopo i terrapiattisti e i gilet arancioni di Pappalardo, pensavo di aver visto tutto… ma ecco l’assemblea costituente delle anime del Movimento. Ci sono persone che hanno il senso del tempo come nel film ‘Il giorno della marmotta’”. Così su Twitter Beppe Grillo.

OK! Grillo se avesse un po’ di dignità,dopo tutto il male che ha causato all’Italia con i suoi boys vuoti ed impreparati a gestire il nostro Paese,dovrebbe ritirarsi in una caverna in mezzo al deserto.Invece eccolo qui’,il saltimbanco pifferaio a sputare sentenze. E Di Battista, sta pensando bene di ritornare in politica, coi tempi che corrono c’è il rischio di fare la fame, e neanche convegni all’estero, reportage giornalistici in America, ti possono più garantire la sopravvivenza. Il Covid ti spinge a restare in Italia, magari trovandoti una bella poltrona.

Ma qualcuno mi può spiegare chi è Di Battista? E soprattutto perché dovremmo prendere indicazioni di vita in Tv da costui? Forse perché è scappato davanti alle responsabilità per andare in vacanza mentre gli altri dovevano prendere decisioni difficili per il paese? O magari perché tanto uno vale uno e lui è più uno di tutti.

Ormai stiamo per arrivare alla farsa OMNIPRESENTE: Visibilita’ a Grilllo, Casalegghio che dice che “ha un piano che rimette tutto a posto (debito) in due mesi”, Berlingo si candida al Comune (con Virus Corona assessore ai forestali), Gillette sindaco degli applausi a comando e della gente sdentata che urla in piazza…..Meno male che c’e’ Trumb (nel senso che cosi’ non siamo i soli….).

Ma il Di Battista darà il colpo di grazia al M5S (per fortuna). Tutti sperano che vada al vertice del movimento, lo disintegrerà tornando a combattere contro tutti. Una persona che oltre a parlare dei difetti degli altri non dice una parola di economia, di finanza, di scuola di politica estera, di niente, cosa può mai fare? Dio ce ne scampi.Come al solito, non risponde nello specifico dei dubbi più che legittimi, trattandosi del partito più votato alle ultime elezioni nazionali, riguardo alle innumerevoli criticità che sta manifestando il M5S, non ultima il fatto che Davide Casaleggio, presentato come uno che “da una mano”, non votato né delegato da nessuno si permette di parlare a nome del Movimento – peraltro, figlio del cofondatore, manco fossimo nella Corea del Nord.

Scontro Grillo Di Battista: “Assemblea? C’è chi vive in Giorno marmotta”. La replica: “Chi non concorda spieghi perché” ultima modifica: da

