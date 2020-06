Travaglio ha finalmente trovato i soldi per pagare alla famiglia RENZI le 11 querele perse e la decina che perderà. SE LE FARA’ PAGARE DAL CONTRIBUENTE ITALIANO! Come? Ha chiesto un prestito di 2 milioni di euro alla sua banca, utilizzando il decreto del governo che offre alle banche una garanzia del 90% per l’eventuale insolvenza del cliente. Travaglio si era sempre fatto vanto che il Tango si autofinanziava ed ora invece cerca l’elemosina! Inoltre ha fatto una scellerata campagna contro la FCA perchè aveva chiesto 5 miliardi da investire in Italia per creare nuovi posti di lavoro. Ad un giornalista come lui, dovrebbe essere impedito di esercitare la professione di giornalista in ogni parte del mondo ed invece in Italia viene premiato, forse per avere utilizzato il suo giornale per massacrare le famiglie RENZI e BOSCHI, evidentemente perché davano fastidio a Zingaretti a Bersani, a D’Alema ed ai grulli! CHE TERMINE DARESTE AD UN INDIVIDUO DEL GENERE?

