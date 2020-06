L’uso de linguaggio del realismo, della concretezza e “costi quel costi” anche della rude sincerità è sempre auspicabile, ma in tempi come l’attuale diviene assolutamente indispensabile: se si è al volante di una fiat 500 “topolino” ha poco senso dire che dovrebbe staccarsi dall’asfalto per volare alto, cosa indubbiamente necessaria, quanto strutturalmente impossibile.

Per favore Non linciatemi, ritengo di dover spendere, qualche considerazione a difesa della verità e di Giuseppe Conte, che non ritengo sia una cattiva persona, ma colui a cui la sfortuna ha giocato un brutto scherzo, lui abile avvocato, proiettato in un mondo che è non il suo e soggetto a ruoli non esattamente gratificanti, in un mondo a cui è estraneo ed in cui, la pura astratta eloquenza, non impressiona nessuno, perché per chi fa politica, la creta che impasta ed il soffio che cerca si darle vita, sono le parole e talvolta(raramente) qualche idea innovativa.

Chi è studiato può essere un luminare nel suo campo, ma non fosse altro per aver qualche rudimento di filosofia socratica, dovrebbe essere cosciente della sproporzione esistente tra quanto ha appreso ed il resto dello scibile umano che ignora.

È stato per due volte Presidente del Consiglio nella prima deriso da tutti (me ne vergogno un poco anche da me, perché mi appare infierire su chi non può difendersi) per essere un “Re travicello” prigioniero di triangolo fortificato con avertici dei suoi angoli tre torrioni occupati dai suoi due vice e il terzo dal suo ingombrante portavoce/Pigmalione.

È Riuscito ad uscire dall’umiliante situazione, solo nel canto del cigno del suo primo governo, dove in parlamento, ebbe per la prima volta la possibilità di sentirsi a suo agio, ricoprendo il ruolo della pubblica accusa contro l’imputato Salvini Matteo.

Poi un interregno inutile, che si sperava potesse prevenire problemi futuri e fissare patti (tuttora disattesi), alla fine si è riusciti a trovare uno stretto pertugio per scampare all’aumento dell’iva, ma evidenziando non tanto la difficoltà una comune sintesi, ma il permanere di visioni diverse che avevano più volontà d’imporsi che capacità di trovare ragionevoli accordi.

Ma la vita è strana, a volte una catastrofe globale può essere la fortuna di qualcuno, d’altronde è noto come solo “il nemico sotto le porte” possa unificare anche il popolo più rissoso.

Il nemico era piccolo pericoloso e dal nome strano: Covid-19; occorreva decidere in “tempo reale” anche se poi regolarmente, “si arrivava lunghi”, per cui erano rari momenti di discussione parlamentare ed invece una pletora (spesso contradditoria) di Decreti del Presidente del Consiglio, con cui bypassava governo e parlamento.

La sua frase ad effetto con cui arringa i cittadini, “di cui mi assumo la piena responsabilità” serviva rincuorare i cittadini, che tale era il loro sconcerto da perdonare, facendo finta dimenticare la flessibilità della schiena dell’attuale paladino, che si fa barriera al virus, pur di sentirsi protetti.

Certo vi sono punte di narcisismo figlio delle patite umiliazioni (quando sgomitava per venir preso sul serio), ma io non do la responsabilità a Conte alla ma a quella Politica che gli regge il moccolo e si riempie la bocca solo di: “bisognerebbe fare” mai misurandosi con l’attuarlo.

La politica ha l’onere della scelta: “è davvero l’unico governo possibile?” e “qualora vi fossero alternative, sarebbero migliori o peggiori?”

Se Conte (forse anche con buona volontà) è un’apprendista della Politica , va aiutato consigliandolo e ed istruendolo alla nuova arte, spiegandogli che pur capendo il suo desiderio di rivalsa e soddisfazione personale, se non si è quello più esperto e con più visione e capacità d’attuarla se si fa da se si può fare il male di tutti; inoltre chi vive un improvviso delirio d’onnipotenza, ritenendosi un puro sangue, se si rivela un brocco che rompe alla partenza, incorre nell’ira di chi ha puntato su di lui.

Non sarebbe onesto non avvertilo: “chi non coglie, non è responsabile di ciò che non è in grado di comprendere”.

Conte è stato chiamato per ben due volte alla massima responsabilità politica, la prima volta passi era un esperimento ma la seconda…

Concludendo davvero per Conte provo umana comprensione, ma l’ho a morte, con la maggior parte della politica, che lo usa come mano per toglier le castagne da fuoco, perché nonostante la maggiore esperienza politica, quanto a visione e progettualità non sono migliore di Bepi, essi non hanno la sua umana fragilità avendo tale pelo sullo stomaco da sentirsi “istituzione” e non “servitore delle Istituzioni”.

Per cui a loro non concedo nessuna attenuante!

