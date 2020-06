Venezuela-gate, il documento che accusa i 5 stelle: “La valigetta è stata spedita”. Il testo integrale.

La lettera top secret tra il ministero della Difesa di Caracas e ii servizi di intelligence militari del Venezuela porta la data del 5 luglio 2010. È il documento in cui si parla del trasferimento di una valigetta con tre milioni e mezzo di euro dal paese sudamericano a Milano per finanziare il Movimento 5 Stelle, come riportato dal quotidiano spagnolo ABC. Ecco il testo integrale della comunicazione riservata, pubblicata su Twitter da Antonio Tajani, presidente della Commissione Affari Costituzionali del Parlamento Europeo, i, quale annuncia “un’interrogazione urgente a Borrell (alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ndr) per sapere chi in Europa e per quanto tempo ha ricevuto finanziamenti illeciti dal regime venezuelano”.

Venezuela-gate. M5S CULO E CAMICIA CON CIAVEZ. EVVIVA L’ONESTA 5S ultima modifica: da

