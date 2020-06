Il M5s ha il suo Russiagate. Prese 3,5 milioni dal Venezuela. L’inchiesta del quotidiano spagnolo ABC

Nicolas Maduro nel 2010 avrebbe fatto mandare al consolato venezuelano a Milano una valigetta con 3.5 milioni di euro in contanti per finanziare in nero il Movimento 5 Stelle. L’accusa arriva dalle colonne del quotidiano spagnolo ABC che spara la storia in prima pagina: “Il chavismo finanziò i l Movimento 5 Stelle”, titola il quotidiano che cita un documento classificato top secret dei servizi segreti militari del Venezuela.

All’epoca Maduro era ministro degli Esteri del governo di Hugo Chavez. “Il console della rappresentanza diplomatica del Venezuela a MIlano, Gian Carlo di Martino, operò come intermediario prima che il destinatario finale, Gianroberto Casaleggio (cofondatore nel 2009 del movimento con Beppe Grillo e scomparso quattro anni fa, ndr) ricevesse il denaro in contanti”, scrive ABC. Il caudillo sudamericano intendeva così promuovere un “movimento di sinistra rivoluzionario e anticapitalista” nato in Italia, si legge sul documento segreto di cui è in possesso ABC.

Apriremo il parlamento come una scatola di caviale. C’è chi bussa al Cremlino, chi in Sud America, chi si fa finanziare dagli oltranzisti cattolici USA di estrema destra ma tutti assieme marciano compatti al grido: ” prima gli italiani!” primi in che cosa? ad essere fregati da questi ipocriti senza nessuna vergogna e dignità? ultima modifica: da

