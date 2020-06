VI CONSIGLIO DI LEGGERE UN LIBRO SCRITTO NEGLI ANNI 60 CHE SEMBRA PARLARE DI PERSONAGGI COME DI BATTISTA

UN LIBRO SCRITTO NEGLI ANNI 60 CHE SEMBRA PARLARE DI PERSONAGGI COME DI BATTISTA. “Il fatto che un politico come Renzi si faccia pagare, da ex Presidente del Consiglio, da gruppi di potere internazionale o da sauditi per una conferenza dovrebbe essere proibito per legge”. Lo ha detto oggi Alessandro Di Battista intervistato da Lucia Annunziata.

Sarebbe troppo facile ricordare che in tutto il mondo tantissimi politici di primo piano vengono invitati e pagati come speaker da fondazioni, istituzioni culturali ed economiche per conferenze mondiali. Lo fanno Clinton, Barack Obama, Tony Blair etc… insomma i grandi detta Terra.

Sarebbe inoltre troppo facile ricordare che è sempre meglio essere pagati da istituzioni culturali ed economiche indipendenti che avere la paghetta, come l’ha Di Battista, dal Fatto Quotidiano, giornale che ha chiesto proprio ieri l’altro 2 milioni e mezzo di euro di prestito garantito dallo Stato italiano, e quindi da noi tutti. E quindi anche Dibba è sulle nostre spalle.

Troppo facile, ma io non voglio segnare a porta vuota. Perché io voglio consigliare a Di Battista la lettura di un saggio. Il titolo è “L’invidia e la società” di Helmut Schoeck, edito in Italia da Liberilibri. È uscito negli anni 60, né io né lui eravamo nati. Ma glielo consiglio.

Sapete perché? Perché risulta talmente attuale che pare proprio parlare di Di Battista e cioè del portavoce di una certa idea politica pronta a trasformarsi in quel partito che è l’organo esecutivo dell’invidia. Lo sdoganatore dei peggiori sentimenti umani. Anzi, di più, la loro legittimazione.

È proprio lui. Quello, così come ha descritto Helmut Schoeck, che agisce in maniera distruttiva perché mosso dall’invidia, che a sua volta genera rancore, odio, risentimento. Diventa così una sorta di odiatore, con il suo patentino di vittima (vittima dei poteri forti, dell’ingiustizia sociale, della finanza globale, dei politici corrotti, etc…),. Si erge a campione morale da comprendere, capire ascoltare e votare.

VI CONSIGLIO DI LEGGERE UN LIBRO SCRITTO NEGLI ANNI 60 CHE SEMBRA PARLARE DI PERSONAGGI COME DI BATTISTA ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo