DI BATTISTA? IN UN PAESE CIVILE LO AIUTANO, NON LO INTERVISTANO

Ma come si fa a commentare uno come Di Battista? Ricordo ancora quando disse che Obama era un golpista. Uno come Di Battista in un Paese civile lo aiutano, non lo intervistano».

GRANDE MATTEO!

E’ vero…questa affermazione rende benissimo la caratura del povero di battista e soprattutto di CHI LO INTERVISTA..ANNUNZIATA SEI CADUTA MOLTO IN BASSO, NON AVEVI PIÙ NESSUNO DA INTERVISTARE.

Annunziata, non pensi che cadi molto in basso ad intervistare questo signore? È un ministro? No. È un deputato ? No. Intervista una qualsiasi persona di media cultura, sono sicura che risponderebbe con imparzialità e non direbbe corbellerie.

Non riesco a capire perché i media continuano a voler sentire cosa ha da dire Battista. Chi è? Che ruolo ha nella nostra società? Perché è considerato un personaggio chiave nel M5S? Cosa ca$$o vuole da noi?

Il mondo è pieno di persone come Di Battista, e questo è tollerabile. Ma il giornalismo italiano è unico al mondo, e questo è intollerabile. Il vero problema è che c’è ancora qualcuno che lo chiamano per intervistarlo. Ma questo Di Battista chi è? Che carica istituzionale ricopre, per me, non è nessuno, uno che dice cose senza senso e puerile in ogni suo atteggiamento, poveretto. A detto bene Matteo Renzi, andrebbe aiutato non intervistato.

Ma perché danno tanta importanza a ciò che dice sto tizio? Ma chi è? Mi meraviglio dell’Annunziata pensavo fosse più intelligente invita, per far odiens, un personaggio come Di Battista che non conta nulla dice solo sciocchezze. Ha ragione Renzi va aiutato non intervistato. In un paese civile i Cog… I li tengono nascosti nelle mut..e e non gli fanno pubblicità gratuita.Uno dei personaggi più scadenti della politica italiana,questo ha bisogno di un trattamento T.S.O URGENTE

Uno dei tanti idioti che la peggiore stampa dell'Europa occidentale ha trasformato in uno statista.

