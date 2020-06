Calenda: “Un paese che dà fiducia a uno come Di Battista, che altrove sarebbe mandato a zappare, è un paese destinato a scomparire”

Il leader di Azione Carlo Calenda non la manda certo a dire ad Alessandro Di Battista: “Un Paese che perde tempo appresso a Di Battista in un momento di crisi e che elegge persone o dà voce politica a persone come Di Battista, che in un Paese normale gli darebbero una zappa in mano e un calcio nel sedere, è un Paese destinato a scomparire”.

“Votiamo persone su proclami vuoti – aggiunge – sull’eco di quello che noi esprimiamo con le nostre preoccupazioni, persone a cui non daremmo da gestire un nostro bar se ne possedessimo uno. Però, gli diamo lo Stato nella convinzione che lo Stato non è nostro, lo Stato è nostro perché ci dà la scuola, la sanità, le tasse e se tutto questo non funziona in un particolare momento di crisi si va a gambe all’aria. A me di Di Battista non me ne frega niente perché lo manderei a zappare”.

Calenda schietto su Di Battista: “Io lo manderei a zappare…” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo