“COERENZA IN CONTROCORRENZA”: cosa ne penso del Black Lives Matter, Indro Montanelli e le statue abbattute.

Dopo una settimana di riflessione, ci tengo a rompere il mio silenzio sul movimento #Blm e su quanto ne é conseguito. Procediamo con ordine.

MANIFESTAZIONI: giusto protestare per un’assassinio raccapricciante, giusto farlo anche noi, oltreoceano. Peró c’é un peró. Il diritto a manifestare é sacrosanto, ma non deve violare le norme anticontagio. Come ritenevo che le manifestazioni della Destra il 2 Giugno fossero pericolosamente affollate, cosí non posso che criticare gli assembramenti creatisi in alcune piazze d’Italia per il #BLM (per esempio a Bologna, che ho visto coi miei occhi).

Bella eccezione quella a Pistoia dello scorsa settimana, dove i distanziamenti sono stati rispettati. Complimenti agli organizzatori!

PARLAMENTO IN GINOCCHIO: inginocchiarsi é un bel gesto simbolico di solidarietá e vicinanza.

Un simbolo, per l’appunto, che rimarrà inutilmente tale fino a che non si passa ai fatti. A cominciare dall’abolizione decreti sicurezza.

Inoltre, bene inginocchiarsi per George Floyd, ma facciamolo anche per le decine di morti nel mediterraneo di questi giorni, per i manifestanti di Hong Kong (cosa aspetta il Governo a condannare severamente la Cina?) e per i migliaia di lavoratori, italiani e non, deceduti quest’anno a causa di luoghi di lavoro insicuri.

STATUE ABBATTUTE: lo voglio dire subito e chiaramente, non sono d’accordo e mi dispiace che gran parte della sinistra rimanga timidamente in silenzio lasciando tale tema alla destra.

Abbattere una statua non significa costruire un futuro migliore, ma semplicemente dimenticare il passato, fatto di Storia, di successi e di orrori.

Seguendo la logica di alcuni (non tutti ovviamente) i manifestanti allora dovremmo pure radere al suolo Auschwitz, il luogo della memoria per eccellenza. Vi pare giusto e utile? A me, sinceramente, no.

INDRO MONTANELLI: arriviamo alla statua italiana su cui si é discusso di più.

Anche qua saró molto franco e diretto. Indro sarà pure stato un gran giornalista, ma era anche un gran fascista e, se vogliamo dirla tutta, pure uno schiavista. E non scusatelo dicendo che le leggi del tempo permettevano di comprarsi per poi sposarsi una bambina dodicenne!

Ciononostante, la deturpazione della sua statua a Milano é severamente da condannare, come giustamente fatto dal Sindaco Sala.

CONCLUSIONE: COSA C’ENTRA LA FOTO?

C’entra eccome perché raffigura quello che per me dovrebbe essere il senso del Black Lives Matter.

Un manifestante di colore ha salvato ieri un estremista di destra dal linciaggio issandolo sulle sue spalle e portandolo fuori dalla folla.

Un gesto eroico, esemplare, significativo dell’essenza più profonda del movimento Black Lives Matter.

Non cancellare il passato di divisione, ma SCRIVERE UN FUTURO DI UNIONE, a cui Bianchi e Neri possano contribuire con gli stessi diritti e gli stessi doveri.

UNITED WE CAN CHANGE THE WORLD.

