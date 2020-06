Quando il premier chiama, si risponde. Comunque credo che dopo gli Stati Generali ci sarà un passaggio parlamentare e allora lì ascolteremo le idee dell’opposizione. Se ci sono, naturalmente. E spero che! «Il giorno dopo la fine degli Stati Generali immagino che il Piano Shock diventerà un decreto legge. E mi fa piacere vedere che anche il Pd finalmente ha accettato questa filosofia. Quando ho proposto di spendere 120 miliardi per le infrastrutture il mio amico Zingaretti ha ironizzato dicendo “Ammazza oh, non sapevo ci fossero cosi tanti soldi”. Qualche ora fa il ministro Paola De Micheli del Pd ha rilanciato e ha detto che ce ne sono pronti oltre 200. A chi lo dice adesso “Ammazza oh”? Come per il Ponte sullo Stretto, dove anche Franceschini sposa la tesi che ho rilanciato ne “La mossa del cavallo”. Basta avere tempo e la realtà si prende la rivincita sugli slogan: è successo per il titolo V, per la mia richiesta di riaprire le scuole, per il JobsAct, per Industria 4.0 e i PIR. Succederà anche per il Piano Shock». Matteo Renzi

