Renzi: «Forse all’estero pagano Di Battista per star zitto»

Le parole del leader di Italia Viva ospite a ‘L’Aria che tira Speciale’ in Onda su La7

“Il problema di Di Battista è che nessuno lo paga all’estero per stare a sentire quello che dice. Forse lo pagano per stare zitto…”. Queste le parole del leader di Italia Viva ospite del programma tv ‘L’Aria che tira, Speciale’ in onda su La7. La risposta secca e pungente di Renzi è diretta all’esponente del Movimento Cinque Stelle, che ospite su Rai 3 a ‘In mezz’ora in più’ condotto da Lucia Annunziata, lo aveva criticato per il compenso ricevuto all’estero per tenere delle conferenze. Matteo Renzi ha poi insistito sulla necessità per il paese di “una iniezione di fiducia per ripartire”.

