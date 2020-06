Atlantia chiede aiuto all’Europa contro il Governo

Lettera a Dombrovskis. L’azienda contesta la violazione delle norme europee e “danni significativi” causati agli investitori forzando sulla vendita a Cdp

Un sos, un grido d’allarme perché la posta in gioco è caldissima, ad alta tensione: la sopravvivenza della società e di settemila posti di lavoro. Atlantia, la holding dei Benetton che controlla Autostrade, prende carta e penna e scrive a Bruxelles. Per dire che il Governo ha violato le norme europee. Una lettera di protesta. Durissima. In cui viene tirato in ballo anche il pressing dell’esecutivo per vendere la quota di maggioranza alla Cassa depositi e prestiti a un prezzo “ridotto”, creando “un danno significativo a migliaia di investitori italiani e stranieri”.

Nella lettera, di cui si è entrati in possesso da fonti europee, si legge, passaggio dopo passaggio, tutto il senso della lettera. A iniziare, come si diceva, dalla riduzione drastica della compensazione riconosciuta al gruppo nel caso di revoca anticipata al contratto di Autostrade per l’Italia. La riduzione è quella inserita dal Governo nel decreto Milleproroghe e che già aveva suscitato polemiche negli scorsi mesi. Atlantia punta il dito anche contro il cambiamento del meccanismo per stabilire i pedaggi autostradali.

E si accusa il Governo anche di aver escluso Aspi dal prestito con garanzia pubblica. Sebbene Aspi soddisfi tutti i criteri e i prerequisiti per accedere alla garanzia statale” prevista dal dl liquidità, si legge, il viceministro dello Sviluppo economico (Stefano Buffagni ndr.) “ha dichiarato che non è possibile concedere tale garanzia a Aspi. Ciò è palesemente discriminatorio, a conferma del desiderio delle autorità italiane di compromettere la redditività di Aspi, indebolire la società e ridurne il valore a fini politici”.

Nella lettera, il presidente di Atlantia, Fabio Cerchiai, e l’amministratore delegato Carlo Bertazzo chiedono a Bruxelles di prendere “iniziative rapide e decise” con le autorità italiane “per far fronte alla violazione delle norme Ue”.

Mi pare il minimo sindacale in quanto il danno è certo a fronte di un’accusa ancora senza una sentenza definitiva. La “tiritera” che va avanti da troppo sul ritiro della concessione.

Se è un atto politico lo si poteva fare il giorno dopo la tragedia, se è un atto amministrativo i politici di governo e non avevano il dovere di tacere e lasciare che i tecnici, in modo riservato giungessero alla decisione se chiedere la rescissione del contratto o meno.

Solo un branco di inadeguati per mesi e mesi espone idee diverse sul futuro di una società quotata facendole cambiare il valore di mercato creando danni agli azionisti di minoranza.

No, pensavo che si potesse togliere anche Anas e andare con i muli. Non ci sono morti privati e pubblci morti meno morti. Qui c’è una condanna a priori, la mancata manutenzione è da provare in sede giudiziaria, Anas difetta nello stesso sistem dei controlli però siccome è pubblica non c’è una persona da odiare. Si odia una famiglia perchè proprietaria di una quota azionaria di una società che fa pare di un altro gruppo, ma per Lei è come se i Benetton avessero dato un calcio al pilone, maddai! poi accusano altri di essere istigatori d’odio, qua non c’è ancora una condanna e si è dato in pasto alla gente teste e sangue. La vostra la retorica e i toni indignati, per quanto efficaci, non spostano la questione il punto di diritto neppure di un millimetro.Quelli che voi definite “cavilli” sono lo “stato di diritto” che differenzia le democrazie occidentali dagli stati assolutistici.

Ora al di là del fatto che ho dubbi sulla correttezza di uno Stato che utilizza una legge per mutare unilateralmente le condizioni di un contratto in essere la mia critica va in primis ai comportamenti di quei politici che con le loro dichiarazioni fanno fluttuare il valore di borsa di una società quotata le azioni di minoranza della quale sono detenute da migliaia di cittadini incolpevoli proprio come le 43 vittime sul Morandi.Se poi aggiungiamo che da ultimo il governo, presieduto da un ‘giurista’, ha subordinato la conferma della concessione a ASPI alla condizione che i Benetton cedano a Cassa Depositi e Prestiti il loro pacchetto azionario di Atlantia, un abuso d’ufficio grande come un grattacielo.

Ma dai, era scritto dal primo giorno: anche qui finirà a tarallucci e vino, nessuno vuole rischiare di pagare indennizzi stratosferici da far digerire agli elettori !!!

